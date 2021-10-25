Yargıtay Başkanı ve HSK'dan 10 büyükelçiye sert tepki! "Örgütlü bir şekilde..."

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür, infiale neden olmuştur" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkez Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki 11 kişilik savcı heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Başkan Akarca, Yargıtay'ın görev ve yetkilerine ilişkin heyete bilgiler verdi. Azerbaycan - Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu anlatan Akarca, bilgi alışverişinin önemine vurgu yaptı.

Basın mensuplarının, 10 büyükelçi tarafından tutuklu olan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine Akarca, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Anayasa'nın ilgili maddesinde, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir, talimat veremeyeceğini, genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağına dikkat çeken Akarca, şöyle konuştu:

"Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür, infiale neden olmuştur. Sayın büyükelçilerin bulundukları ülkenin hukukuna da bağımsız yargının verdiği kararlara da saygılı olmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1920 yılında yaptığı konuşmada, 'Milletlerin yargı hakkı, bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez.' demektedir. Burada bağımsız yargıya hiçbir makam, merci, güç içeride veya dışarıda tavsiye ve telkinde bulunamaz, emir ve talimat veremez. Burada bulunan sayın büyükelçilerin de diplomatik teamüllere uygun olmayan bu davranışlarından büyük ve derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim."

Kabulde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş yer aldı.

HSK'dan etepki

HSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk Yargı Sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan birtakım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlenmektedir. Türk Yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasamızın 138'inci maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür.

Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."