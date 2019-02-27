Yargıtay Başkanı: Af çıkarılmasına karşıyım
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, af tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım." dedi.27 Şubat 2019 Çarşamba 11:12
Yargıtay Başkanı Cirit, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlike ben affa karşıyım." dedi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Cirit konuşmasında af tartışmalarına ilişkin "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım." dedi.
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