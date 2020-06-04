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Aktüel

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:34:52 -
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
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