Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
Yargıtay 16.
12 Eylül 2019 Perşembe 18:12
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
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