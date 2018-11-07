Yargıtay 15 Temmuz'da FETÖ'nün talimatlarına uymayan generalin beraatini onadı

Darbe girişimi sırasında Tokat Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Adnan Arslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Tatil için gittiği Antalya'da Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Arslan, 17 Temmuz 2016'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Arslan'ın, darbe girişimi sırasında sözde yurtta sulh konseyi tarafından hazırlanan listede "Tokat ili sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği belirlendi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan Arslan'a, darbe girişimi sırasında Antalya'da tatilde olması ve darbeye katılmaması nedeniyle yalnızca "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kararın istinaf mahkemesine taşınması üzerine dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, sanık hakkında yeniden hüküm kurdu. Daire, Arslan'ın beraatine hükmetti.

Beraat kararı onandı

Karar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, Başsavcılığın temyiz itirazını yerinde görmeyerek, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin beraat kararını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, FETÖ'nün darbe girişiminin, Tokat Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Arslan'ın yıllık iznini kullandığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Bu süreçte Arslan'ın bilgisi olmaksızın konumuna uygun ancak yetkisini daraltacak biçimde, sözde yurtta sulh konseyi tarafından Tokat sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiği anlatılan kararda, görevlendirme emrinin mesai arkadaşlarınca kendisine ulaştırılması üzerine Arslan'ın görev yerine dönmediği, talimat doğrultusunda hareket etmediği, emrindeki birliklere "darbeye iştirak edilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" yönünde emir verdiği kaydedildi.

Kararda, darbeye kalkışan örgütsel yapıyla hiyerarşik ilişkide olduğuna dair delil elde edilemeyen Adnan Arslan hakkında sadece sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesinin, suçun sübutu için yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.