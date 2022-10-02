Yargı'nın final tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yayına girdiği ilk günden beri merakla izlenen dizi, reyting sonuçlarında olumlu dönüşler aldı.

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı dizi, yeni sezonuyla da izleyicileriyle buluştu.

Final yapıyor

İzleyicileri üzecek olan haber ise yeni sezonun ardından çok gecikmedi.

Dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Sina Koloğlu’nun eriştiği bilgiye göre, Yargı dizisi için büyük planlar yapılmadığı aktarıldı.

35’inci bölümü ile yeni sezona başlayan dizi için ‘tadına bırakalım’ düşüncesi öne sürülüyor.

Bu sezon son olacak

İddialara göre Yargı’nın bu sezonu, son sezon olacak ve sonrasında ise ekrana veda edecek.