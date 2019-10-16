Yargıdaki kritik gelişmede dikkat çeken detay! Ülkücü başkan ile PKK'lıya destek çıkan başkan aynı safta
Türkiye Barolar Birliği’nde olağanüstü seçimli genel kurul yapılması için gerekli sayıya ulaşıldı. İYİ Parti'li ve ülkücü kimliğiyle tanınan Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ile PKK'ya açıkça destek çıkan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, olağanüstü seçim kararı alınması için bir araya geldi.16 Ekim 2019 Çarşamba 18:16
Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) olağanüstü seçimli genel kurul yapılması için 10 baro bir araya geldi.
Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, yaptığı açıklamada “Bazı barolarımız daha önceden karar aldılar, şu anda bugün itibariyle Diyarbakır’la birlikte 10 baroyu bulduk. Bir araya gelen barolar, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa” dedi.
TBB’de olağanüstü seçimli genel kurul tartışmasının uzun süredir devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'li ve ülkücü kimliğiyle tanınan ve referandumda hayır propagandası yapan Aydın Barosu Gökhan Bozkurt ile terör örgütü PKK'ya desteğini açıkça sergileyen Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın'ın aynı safta yer alması dikkat çekti. Yaşanan durum, "Ülkücü baro başkanı ile PKK'lıya destek çıkan Diyarbakır barosu yanyana" şeklinde yorumlandı.
Kayyım kararının iptaline yönelik dava açmışlardı
PKK'ya destek veren belediyelere kayyım atanma kararı Diyarbakır Barosu tarafından skandal bir tepkiyle karşılanmıştı. Diyarbakır Barosu kayyum kararını yargıya taşımış ve Cihan Aydın tarafından tepki çeken açıklamalar yapılmıştı.
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