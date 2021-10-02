Yargıda mağdur odaklı adalet seferberliği genişletilmeli

Resul Ekrem Şahan Ankara



Aile Mağdur hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Yıllardır söylediğimiz; kendi çocuğunu görmek için icraya yatırılan para kabul edilebilir bir durum değildir’ sözünü daha yeni dile getiren Bakanımız Abdulhamit Gül, ‘Bu mağduriyetin sona ermesini sağlayacaklarını ve Yargıda ‘mağdur odaklı adalet’ seferberliği başlattıklarını, ilk olarak boşanmalarda çocukların mağduriyetine son verileceğini vurgulayarak, ‘Çocuğun bir eşya gibi icraya konu olmasını kabul edemeyiz’ demiştir. Sayın Bakanımıza sadece çocuk icrası ile mağduriyetler bitmeyeceğini hatırlatırım” diye konuştu.



Ergincan şöyle devam etti: “Ülkemizin en önemli beka sorunu haline getirilen ve yıllardır yaptık yapıyoruz sözleri ile bir arpa boyu yol alınamayan süresiz nafaka, tazyik hapsi, boşanma davalarının uzunluğu, 3 yıllık fiili ayrılık süresi, iftira mağdurlarının ve genç evliliklerinin sorunları da aynı paket içinde çözülmesi gerekmektedir. 3 milyon aile mağdur iken, adil olmayan süresiz nafaka, boşanma sorunları ve genç evlilik sorunlarının sürekli ertelenmesi yasa ile bu adaletsizliğe son verilmemesi Türk aile yapımıza zarar vermiş ve yıkılmasına sebep olmaya başlamıştır. Artık TBMM açılıyor mağdurların tahammülü kalmadı ve 5. yargı paketi ile tüm aile mağduriyetlerinin sona ermesini bekliyoruz.”