Yargıda Ersan Şen çetesi! 'Ersan Şen istedi diye kusursuz çıktılar!'

Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nda avukat oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu skandal bilirkişi raporuyla ilgili MedyaRadar’a konuştu: İlk raporda Ersan Şen'in müvekkili kusurluydu. Yeni bilirkişi raporu istedi. Korktuğumuz başımıza geldi. Tereyağından kıl çeker gibi onlarca insanın katilini akladılar. Yazıklar olsun’’ dedi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davası ile ilgili beklenen bilirkişi raporu geldi. Rapora göre apartmanın altındaki işyerinde tadilat yapılması nedeniyle kolon kesilmesi iddiaları tamamen çürütüldü. Kolon kestikleri için 35 insanın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle yargılanan firari sanıklardan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel kusursuz sayıldı. Bilirkişilere göre olaydaki tek asli kusurlu , apartmanın planını çizen ve 2012 yılında hayatını kaybetmiş olan Metin Türkarslan oldu.

BEN BUNUN İÇİN Mİ DELİL TOPLADIM!

Ezgi Apartmanı’nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu yeni rapora isyan etti. MedyaRadar’a konuşan Göksu, ‘’Ben günlerce uykusuz, aç ve susuz bir şekilde orada bekledim. Yavrularımın cenazeleri çıktı ben yine orayı bırakmadım. Millet mezarlarda dua ederken ben ellerimle kazıya kazıya delil aradım. Adalet yerini bulsun istedim. Deprem şiddeti çok yüksekti ama yıkılmayan, hasar görmeyen de onlarca bina vardı. Binanın girişinde bulunan Kervan Pastanesi sahiplerinin kolon kestiğini tespit ettik. Binaları ayakta tutan temel ve binanın kolonlarıdır. Ezgi Apartmanı’nı ayakta tutan kolonlar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, iki masa fazladan koyabilmek için kesilmişti. Bizim tespitlerinizi Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen hocalar da tespit ettiler. Pastane sahipleri asli kusurlu oldular.

ERSAN ŞEN’İN DAVAYA KATILMASI TAMAMEN DUYGUSAL!

Sami Kervancıoğlu’nun avukat yakınları vardı. Kahramanmaraş’ın ileri gelenlerinden. Hatta benim avukat oğlum da kısa süre orada staj yapmıştı. Onlar gidip Ersan Şen’le anlaştılar. Ersan Şen'in bu kadar tepkiye rağmen bu davayı alması ise tamamen duygusaldır.. Kamuoyunda büyük tepki olmasına rağmen Ersan Şen buna aldırış etmedi. İlk önce hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Ardından ‘Tutuklamama garantisi verin müvekkillerimi getireyim’ şeklinde bir garanti istedi. Yetmedi, bizim Kırmızı Bülten talebimize ‘Devlete maliyeti ne kadar biliyor musunuz?’ şeklinde tuhaf çıkışlar yaptı. Mahkeme Ersan Şen'in yeni bilirkişi raporu talebini kabul edince açıkçası kıllandık. Aylarca konuştuğum herkese yeni raporda Samir Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in aklanmasından korktuğumu anlatıyordum. Sonunda korktuğumuz başımıza geldi. Ersan Şen’in isteğiyle hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 540 gündür firari olan zengin sanıklar aklandı. İlk raporda asli kusurlu olan bu kişiler ikinci raporda birden kusursuz oldular. Olayın tek suçlusu ise davada hiç ismi geçmeyen ve 12 yıl önce ölmüş olan Kelam Türkarslan oldu. Yazıklar olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne olursa olsun adalete güvenimiz tam’’ diye konuştu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINDI!

6 Şubat depremlerinde yıkılan Kahramanmaraş’taki Ezgi Apartmanı davasına dair sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşım yapan Nurgül Göksu’nun X ve Instagram hesapları askıya alınmıştı. Göksu, “Adalet yerini buluncaya kadar mücadeleye devam edeceğim, beni susturamayacaklar” diyerek bu karara tepki gösterdi.

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