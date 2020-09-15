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Aktüel Yargıda "e-Duruşma" dönemi başladı
Aktüel

Yargıda "e-Duruşma" dönemi başladı

Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde Türkiye'de ilk kez uygulanan "e-Duruşma" gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:01:32 -
Yargıda "e-Duruşma" dönemi başladı

ANKARA (AA) - Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma", ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü.

Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

- "e-Duruşma" nasıl yapılacak"

Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

Avukatlar, "UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye "e-Duruşma" talebi gönderecek.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.

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