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Dünya Türkiye devreye girdi! Sumud aktivistleri özgürlüğüne kavuştu
Dünya

Türkiye devreye girdi! Sumud aktivistleri özgürlüğüne kavuştu

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Türkiye devreye girdi! Sumud aktivistleri özgürlüğüne kavuştu

Gazze’deki kuşatmayı karadan kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Kara Konvoyu’nun Libya’da alıkonulan 10 kişilik müzakere heyeti için tahliye süreci başlatıldı. Kararın, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’de Saddam Hafter ile yaptığı görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Gazze’deki kuşatmayı karadan kırmak için harekete geçen Küresel Sumud Kara Konvoyu'nun 10 kişilik müzakere heyeti, Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulmuştu. Libya Dışişleri Bakanlığı, bir aydır özgürlüklerinden mahrum bırakılan Sumud aktivistlerinin ülkeden çıkarılması için süreç başlatıldığını duyurdu. Kararın MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de, Saddam Hafter ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen peşinden gelmesi dikkat çekti.

Gazze’deki ablukayı kırmak ve açlıktan ölen çocuklara insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Kara Konvoyu’nun 10 aktivisti, 24 Mayıs’ta Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri tarafından alıkonulmuş ve tam bir ay boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştı.

Libya Dışişleri duyurdu: Ülkeden çıkarılıyorlar

Sumud Filosu aktivisti Gazeteci Yaşar Yavuz'un aktardığına göre; Libya Dışişleri Bakanlığı, Bingazi İstinaf Mahkemesi ve Başsavcılık kararına dayanarak “Sumud 2” konvoyu üyelerinin Libya topraklarından çıkarılması sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Bu açıklamanın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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Yorumlar

Hüseyin

Gazze'deki zulmü ve açlığı kaldıramayıp yardıma giden Sumud aktivislerinin bir aydır Libya'da Hafter güçleri tarafından esir tutulması gerçekten çok üzücü. İbrahim Kalın Bey'in Saddam Hafter ile görüşmesi ve hemen ardından Sumud aktivistlerinin serbest bırakılması sürecine başlanması ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam dünyasına ve Müslümanlara olan fedakarlığını gösteriyor. Allah razı olsun Başkan Erdoğan'dan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bu çaba göstermeleri için. Bu konuda ABD ve Batılı emperyalist güçlerin de sessiz kalması, yaptıkları zulmü örtbas etmek için her türlü oyunu oynamaya devam etmelerinin bir kanıtı.
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