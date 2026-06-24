  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Washington'dan Küba'ya ağır darbe! Ordu kontrolündeki dev holding yaptırım kıskacında! Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi Gazeteciler Cemiyeti’nden ‘adult only’ skandalı! Çocuklu aileler dışarıda, lüks turizm içeride! İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Oto galeriye kurşun yağmuru Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef" Putin'den jet hızında talimat Terör sevicilerin elindeki belediyede emekçi kıyımı! DEM'li Bağlar Belediyesi'nde işçilere ekmek yerine tehdit ve şantaj! Maçları izleyemeyecekler! Nafaka ödemeyene Dünya Kupası yasağı CHP’de enformasyon savaşları! Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Balbay’ı yalanladı! İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın
Dünya ABD o ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale etti!
Dünya

ABD o ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD o ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale etti!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda kendi adayı Ivan Cepeda’nın az farkla kaybetmesinin ardından ‘seçim hilesi’ ve ‘yabancı müdahale’ iddialarını gündeme getirerek, siyonist rejim ve ABD’yi suçladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda kendi adayı Ivan Cepeda’nın az farkla kaybetmesinin ardından ‘seçim hilesi’ ve ‘yabancı müdahale’ iddialarını gündeme getirerek, siyonist rejim ve ABD’yi suçladı.

Kolombiya’da 31 Mayıs’ta yapılan ilk turun ardından 21 Haziran’daki ikinci turda muhalefet adayı Abelardo de la Espriella, iktidardaki Historic Pact’tan Senatör Ivan Cepeda'yı yüzde 49.66'ya karşı yüzde 48.7 ile çok az farkla yendi.

Ulusal Seçim Kurulu’nun ön sonuçlarına göre fark yüzde 1’in altında kaldı.

Seçim kampanyasında Kolombiya’daki Yahudi topluluğuna hitap eden Abelardo De la Espriella, Petro’nun 2024’te siyonist rejimle diplomatik ilişkileri kesme kararını tersine çevireceğini ve Kolombiya Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını vaat etti.

Netanyahu, De la Espriella’yı tebrik ederek iki ülke arasındaki bağları güçlendirme mesajı verdi.

 

Petro, sonuçları tanımadığını açıkladı ve yargıdan soruşturma talep ederek, muhalefetin oy satın aldığını ve siyonist rejim ile ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini belirtti.

Petro, seçimlerde kullanılan E-14 formlarında (sandık sonuç tutanakları) dijital manipülasyon yapıldığını, ulusal Seçim Kaydı’nın sunucularında IP adresi değişiklikleri tespit edildiğini ve yazılımların ele geçirildiğini savundu.

Petro ayrıca, Bautista kardeşlerin (Thomas Greg & Sons) yönettiği şirketin seçim altyapısını kontrol ettiğini ve muhalefetle anlaşma yaptığını iddia ederek, Trump’ın aday De la Espriella’yı açıkça desteklemesinin de müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Başsavcı Gregorio Eljach, iddiaları reddederek “Yüzde 99’dan fazla oy sayıldı, dolandırıcılığa dair kanıt yok” dedi.

Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı olan Gustavo Petro, anayasa gereği ikinci dönem aday olamadı. Görevdeyken sosyal harcamaları artırdı, asgari ücreti yükseltti, toprak reformu yaptı ve siyonist rejimle ilişkileri kesti. Trump yönetimiyle ise özellikle göç ve uyuşturucu politikaları konusunda sert gerilimler yaşadı.

ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek
ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek

Dünya

ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek

ABD İran hattında yeni gelişme! Trump: Hürmüz'deki ablukayı kaldırdım!
ABD İran hattında yeni gelişme! Trump: Hürmüz'deki ablukayı kaldırdım!

Gündem

ABD İran hattında yeni gelişme! Trump: Hürmüz'deki ablukayı kaldırdım!

Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi
Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi

Dünya

Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23