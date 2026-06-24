ABD o ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale etti!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda kendi adayı Ivan Cepeda’nın az farkla kaybetmesinin ardından ‘seçim hilesi’ ve ‘yabancı müdahale’ iddialarını gündeme getirerek, siyonist rejim ve ABD’yi suçladı.

Kolombiya’da 31 Mayıs’ta yapılan ilk turun ardından 21 Haziran’daki ikinci turda muhalefet adayı Abelardo de la Espriella, iktidardaki Historic Pact’tan Senatör Ivan Cepeda'yı yüzde 49.66'ya karşı yüzde 48.7 ile çok az farkla yendi.

Ulusal Seçim Kurulu’nun ön sonuçlarına göre fark yüzde 1’in altında kaldı.

Seçim kampanyasında Kolombiya’daki Yahudi topluluğuna hitap eden Abelardo De la Espriella, Petro’nun 2024’te siyonist rejimle diplomatik ilişkileri kesme kararını tersine çevireceğini ve Kolombiya Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını vaat etti.

Netanyahu, De la Espriella’yı tebrik ederek iki ülke arasındaki bağları güçlendirme mesajı verdi.

Petro, sonuçları tanımadığını açıkladı ve yargıdan soruşturma talep ederek, muhalefetin oy satın aldığını ve siyonist rejim ile ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini belirtti.

Petro, seçimlerde kullanılan E-14 formlarında (sandık sonuç tutanakları) dijital manipülasyon yapıldığını, ulusal Seçim Kaydı’nın sunucularında IP adresi değişiklikleri tespit edildiğini ve yazılımların ele geçirildiğini savundu.

Petro ayrıca, Bautista kardeşlerin (Thomas Greg & Sons) yönettiği şirketin seçim altyapısını kontrol ettiğini ve muhalefetle anlaşma yaptığını iddia ederek, Trump’ın aday De la Espriella’yı açıkça desteklemesinin de müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Başsavcı Gregorio Eljach, iddiaları reddederek “Yüzde 99’dan fazla oy sayıldı, dolandırıcılığa dair kanıt yok” dedi.

Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı olan Gustavo Petro, anayasa gereği ikinci dönem aday olamadı. Görevdeyken sosyal harcamaları artırdı, asgari ücreti yükseltti, toprak reformu yaptı ve siyonist rejimle ilişkileri kesti. Trump yönetimiyle ise özellikle göç ve uyuşturucu politikaları konusunda sert gerilimler yaşadı.