24 Haziran 1724: Uşşâkizâde İbrâhim Efendi'nin vefatı: (Osmanlı Âlimi ve Tarihçisi)

1075’te (1664) İstanbul’da doğdu. İlmiye sınıfı arasında özel bir yeri olan Uşşâkīzâde ailesinden Abdülbâki Efendi’nin oğludur. Babasının dedesi Halvetiyye’den Uşşâkıyye’nin kurucusu Hüsâmeddin Uşşâkī Efendi, anne tarafından dedesi Nakîbüleşraf Seyrekzâde Seyyid Abdurrahman Efendi’dir. İbrâhim Efendi önce babasından, onun ölümü üzerine Muttalibzâde Mehmed Sâlih Efendi, Kazasker Ak Mahmud Efendi ve Kazasker Abdülbâki Ârif Efendi’den ders aldı. Babasının Ağustos 1679’da Mekke kadılığına tayin edilmesiyle mülâzemete kabul edildi. Bir süre alt derece medreselerde görev yaptı.



25 Mart 1687’de Şeyhülislâm Ankaravî Mehmed Emin Efendi’den imtihanı geçerek 22 Aralık 1689’da Şehzadebaşı’ndaki Ebülfazl Mahmud Efendi, 17 Ekim 1693’te yine Şehzadebaşı yakınlarındaki Hamâmiyye, 18 Temmuz 1695’te Ûlâ-yı Hüsrev Kethüdâ, 11 Mayıs 1699’da Sahn-ı Semân medreselerinden birine, 8 Ağustos 1700’de Çarşamba’da Kovacıdede mahallesindeki Ûlâ-yı Zekeriyyâ Medresesi’ne, 14 Mart 1702’de yine Edirnekapı’daki Ayşe Sultan Medresesi’ne tayin edildi. Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi tarafından 1702’de Edirne’ye davet edildi. Kendisine Evreşe kazası arpalık tevcih edildi.



Edirne Vak‘ası diye bilinen isyanda Uşşâkīzâde de zarar gördü. Şeyhülislâma yakınlığı sebebiyle rütbesi tenzil edilerek Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Medresesi’nde görevlendirildi. 1704 yılından itibaren yeniden yükselmeye başladı. 22 Ağustos 1704’te mûsıle-i Süleymâniyye rütbesiyle Sâniye-i Sarây-ı İbrâhim Paşa Medresesi’ne tayin edildi.



Ağustos 1706’da Medine kadılığına gönderildi ve burada iken şeyhülharemlik rütbesine sahip oldu. Ardından Medine kadılığından kendi isteğiyle ayrılınca Mandalyat ve Ayazmend kazaları arpalık olarak verildi. 4 Kasım 1713’te İzmir kadılığına getirildi, bir yıl kadar sonra azledildi. Kendisine Gediz ve Yenipazar kazaları arpalık verildi. Bundan sonra herhangi bir görev almadı, 24 Haziran 1724’de vefat etti ve Nişancı Paşa Camii karşısında Keskindede Mezarlığı’na defnedildi.