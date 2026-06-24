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Aktüel Belediyelere kamera uyarısı!
Aktüel

Belediyelere kamera uyarısı!

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Belediyelere kamera uyarısı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), belediyelere kamera uyarısı geldi. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için "kanuna aykırı" denildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), belediyelere kamera uyarısı geldi. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için "kanuna aykırı" denildi.

Belediyeler artık, kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde, yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

KVKK'den yapılan açıklamada, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park ve sahil gibi il ve ilçelerin işlek veya turistik bölgelerine kameralar kurarak, görüntüleri internet sitesinde herkesin izleyebileceği şekilde canlı yayınlandığına ilişkin kuruma çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.

İncelemelerde, kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor, araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı.

Belediyelere, kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerini yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı.

Kanunda, kişisel verilerin işlenme şartlarının belirlendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu maddenin birinci fıkrasında "kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği", ikinci fıkrasında ise "açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu şartların hükme bağlandığı" aktarıldı.

 

KARARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kişilerin meydan, yürüyüş yolu, oturma alanları ve kumsal gibi sosyalleşerek dinlendiği ve vakit geçirdiği alanlarda kamerayla yapılan izlemelerin kişilerin özel hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen açıklamada, görüntülerin anlık internette yayımlanması sebebiyle sınırsız sayıda kişinin erişebildiğine, bu durumun üçüncü kişiler tarafından turizm dışı ve hırsızlık, tehdit, şantaj, şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını ve kullanılabilmesini mümkün kıldığına dikkati çekildi.

Bunun, ilgili kişiler açısından telafisi güç zararlar doğurma riski barındırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, belediyelerin turizm ve tanıtım amacıyla gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan ve 6698 sayılı Kanun'da yer alan herhangi bir hukuki sebebe dayanmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerini ivedilikle durdurması ve söz konusu canlı yayın faaliyetlerinin ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmeyecek şekilde alternatif yollarla sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirlere ve Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında idari yaptırım tesis edilebileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.

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