Kardiyoloji uzmanları hayati uyarıyı yaptı: Damar tıkanıklığını açan besin: 2 yıllık araştırma
Kardiyoloji uzmanları hayati uyarıyı yaptı...
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Kardiyoloji uzmanları hayati uyarıyı yaptı...
İlerleyen yaşla birlikte gelen yüksek kolesterol ve kalp krizi riskine karşı tıp dünyasından umut verici bir açıklama geldi. İlerleyen yaşla birlikte sıklıkla karşılaşılan ve erken teşhis edilmediğinde kalp krizi, felç gibi ciddi sağlık risklerini beraberinde getiren yüksek kolesterol ile mücadelede "akıllı beslenme" stratejileri öne çıkıyor.
The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmalar, günlük beslenme düzenine eklenen bir avuç ceviz veya bademin, damar sağlığını korumada ve LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmede etkili bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
Kardiyoloji uzmanları, kolesterol yönetiminde porsiyonları radikal bir şekilde kısıtlamaktan ziyade, besin kalitesini artırmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.
Ceviz; içeriğinde barındırdığı çoklu doymamış yağ asitleri, bitkisel steroller, yoğun lif ve antioksidanlar sayesinde "fonksiyonel gıda" olarak nitelendiriliyor. 365 katılımcıyla gerçekleştirilen 2 yıllık bir klinik çalışma, düzenli ceviz tüketiminin damar duvarlarında plak oluşumunu engelleyerek kötü kolesterol oksidasyonunu minimize ettiğini kanıtlıyor.
Sağlık uzmanları, kuruyemişlerin yüksek enerji içeriğine dikkat çekerek günlük tüketimin bir avuç (çeyrek fincan) ile sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Önemli bir diğer nokta ise bu sağlıklı gıdaların mevcut beslenme rutinine ekstra kalori olarak değil, paketli ve sağlıksız atıştırmalıkların yerine "ikame" edilerek dahil edilmesidir.
Uzmanlar, kalp ve damar sağlığını desteklemek adına şu besin kombinasyonlarını öneriyor:
Yulaf Ezmesi ve Ceviz: Yulafın içerdiği çözünür lifler, cevizin sağlıklı yağlarıyla birleşerek kolesterolün vücuttan atılımını hızlandırıyor.
Taze Meyve ve Ceviz: Antioksidan etkisini artıran bu kombinasyon, süzme yoğurtla desteklendiğinde protein değeri yüksek, besleyici bir öğün alternatifi sunuyor.
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