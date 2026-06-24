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Kenti resmen istila ettiler! 'Çocuklarımız yara bere içinde!'

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Kenti resmen istila ettiler! 'Çocuklarımız yara bere içinde!'

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'nin zamanında ilaçlama yapmadığını iddia eden vatandaşlar kent genelinde sivrisinek istilası yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

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Foto - Kenti resmen istila ettiler! 'Çocuklarımız yara bere içinde!'

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde sıcakların başlamasıyla birlikte özellikle akşamları ortaya çıkan sivrisinekler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sineklerin larva döneminde ilaçlama yapmadığını öne süren vatandaşlar evde pencere açamadıklarını söyledi.

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Foto - Kenti resmen istila ettiler! 'Çocuklarımız yara bere içinde!'

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Şehit Erkut Akbay ile Çamlıbel mahallerinden geçen Sarıçam Deresi de yeteri kadar temizlenmediği için bu kanal etrafında evleri olan vatandaşlar sivri sineklerin arı gibi koloni halinde dolaştığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

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Foto - Kenti resmen istila ettiler! 'Çocuklarımız yara bere içinde!'

"ÇOCUKLARIMIZA HASTALIK YAYILIYOR" Mahalle sakinlerinden Emin Kılıç, bölgede uzun süredir ilaçlama yapılmadığını iddia ederek, çocuklarının sağlık sorunları yaşamaya başladığını ifade etti. Belediyelerden hiçbir yardım göremediklerini belirten Kılıç, "Kurutulmuş bir kanal olmasına rağmen sinek larvalarıyla dolu. Çocuklarımıza hastalık yayılıyor. 3 çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocukların vücudunu görseniz yara içinde kalmış. Akşam olunca zaten kokudan da duramıyoruz. Ailemizle bir yürüyüşe bile çıkamıyoruz. Çünkü sinekler koloni halinde hareket ediyor. Suyu dezenfekte etmeleri gerekiyor ama yapmadılar. Suyun rengi değişti, her yer balçık içinde kaldı. Evimizde pencere açamıyoruz. Biz 1 ay önceden klimaları açtık." diye konuştu.

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Foto - Kenti resmen istila ettiler! 'Çocuklarımız yara bere içinde!'

"VÜCUDUMUZDA KABARMADIK YER KALMADI" Bir diğer mahalle sakini Mustafa Sezen ise bölgede yapılan ilaçlamaların yetersiz olduğunu öne sürerek, "Karşı tarafta ağaçlar kesildi ama bu tarafta kesilmedi. Sinekler de ağaçların içinde toplanıyor. Eskiden ilaçlama yapıldığı zaman kokuyu alırdık. Şimdi yapılan ilaçlamada koku gelmiyor ve sadece su atılıyor. Kanalın içerisinde bulunan yosunlar nedeniyle midemiz bulanıyor. Sinekler vücudumuzda kabarmadık yer bırakmadı. Sineklere baş edemiyoruz. Türkiye'nin en büyük köyünde oturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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