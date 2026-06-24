Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

YAZILIM GÜVENLİK ŞARTINI KARŞILAMAYAN ARAÇLARA TEMMUZDA YASAK Yapılan düzenlemede sadece dijitalleşme değil, modern araçların siber ve teknik güvenliğini ilgilendiren çok kritik bir tarih de netleştirildi. Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yapılan değişiklikle, araçların yazılım güvenliği standartları kesin bir kurala bağlandı. Buna göre, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren; yazılım güncelleme standartlarına uymayan ve fabrikada üretimi tamamlanmış olan M kategorisi (otomobil, otobüs vb.) ile N kategorisi (kamyonet, kamyon vb.) araçların Türkiye'de tescil edilmesi, satılması (piyasaya arzı) veya trafiğe çıkması tamamen yasaklanacak. Aynı şekilde, bu güvenlik şartlarını taşımayan O kategorisi (römork ve yarı römork) araçların da üretilmesi (imali) yasak kapsamına alınacak.