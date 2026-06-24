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Otomotiv
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Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

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Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek.

#1
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçların trafiğe çıkış ve denetim süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme yaptı. Düzenleme ile birlikte, sıfır araçların tescil belgeleri artık tamamen dijital ortamda Noterler Birliği ile paylaşılacak. Yazılım güvenlik standartlarına uymayan araçlara ise temmuz ayında yasak gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlar ve römorkların piyasaya sürülmesi, tescil edilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde bürokrasiyi azaltacak ve güvenliği artıracak önemli bir adım attı.

#2
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

SIFIR ARAÇLARIN "UYGUNLUK BELGESİ" DİJİTALDE OLACAK Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle birlikte, fabrikadan çıkan sıfır araçların trafiğe tescil edilebilmesi için zorunlu olan ve teknik özelliklerini gösteren "uygunluk belgeleri" artık tamamen dijital ortama taşınıyor. Vatandaşların ruhsat ve plaka işlemlerini hızlandıracak "Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulaması" ile araç üreticileri bu dijital belgeleri Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden doğrudan Türkiye Noterler Birliğine gönderecek.

#3
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

Üreticiler ile sistem arasındaki tüm bu bilgi ve veri alışverişi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu güvencesiyle, yani tamamen güvenli ve şifreli e-imza altyapısıyla korunacak. Dijital belgelerin teknik yapısı, tüm sistemlerin hatasız okuyabilmesi için Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) adı verilen standart bir şema ilkelerine göre hazırlanacak. Üreticiler bu bilgileri iletirken güvenli bir internet bağlantısı ve Noterler Birliğinin belirlediği standart araç bilgi formatını kullanacak.

#4
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

YAZILIM GÜVENLİK ŞARTINI KARŞILAMAYAN ARAÇLARA TEMMUZDA YASAK Yapılan düzenlemede sadece dijitalleşme değil, modern araçların siber ve teknik güvenliğini ilgilendiren çok kritik bir tarih de netleştirildi. Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yapılan değişiklikle, araçların yazılım güvenliği standartları kesin bir kurala bağlandı. Buna göre, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren; yazılım güncelleme standartlarına uymayan ve fabrikada üretimi tamamlanmış olan M kategorisi (otomobil, otobüs vb.) ile N kategorisi (kamyonet, kamyon vb.) araçların Türkiye'de tescil edilmesi, satılması (piyasaya arzı) veya trafiğe çıkması tamamen yasaklanacak. Aynı şekilde, bu güvenlik şartlarını taşımayan O kategorisi (römork ve yarı römork) araçların da üretilmesi (imali) yasak kapsamına alınacak.

#5
Foto - Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Sistem tamamen değişiyor!

YENİ KURALLAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Otomotiv dünyasını, bayileri ve araç satın alacak vatandaşları yakından ilgilendiren yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca, bu yeni kuralların tamamı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün olan 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulamaya girdi.

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