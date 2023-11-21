Yargı zenginleşme aracı olmayacak

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürekli kışkırtıcı paylaşımlar yaparak diğer kullanıcıların kendisine hakaret etmesini sağlayarak mevcut durumdan haksız menfaat temin etmeye çalışanlara yönelik emsal teşkil edecek bir karar verdi. 2023/938 No’lu soruşturma dosyasını karara bağlayan savcılık, uzlaşma ve tazminat adı altında milletten haraç toplayarak haksız yere zenginleşmeye çalışan müştekinin şikayeti ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararına vardı. Önce kendine sövdüren sonra da şikâyetçi olup para koparmaya çalışan fırsatçılara ders veren ve bunun meslek haline geldiği sonucuna varan kararın emsal olması bekleniyor.