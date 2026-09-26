Daha 25 yaşındaydı! Şişli'de evinde ölü bulundu!
Şişli'de arkadaşlarının ve ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şişli'de arkadaşlarının ve ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Olay, Şişli Feriköy Savaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gündüz saatlerinde dışarıda olan Yağız Bilik (25), gece saatlerinde eve geldi. Bilik'ten akşam saatlerine kadar haber alamayan ev arkadaşı, kontrol amaçlı eve geldi. Bilik’in olduğu odaya bakan arkadaşı, onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.
Bilik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan savcı, olay yerinden arkadaşının bilgisine başvururken, gencin ölümünü haber alan arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.
İncelemenin ardından Yağız Bilik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23