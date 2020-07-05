Yargı ‘terörist’ diyor baro ‘cüppe’ giydiriyor

Her fırsatta devlet ve millet aleyhine konumlanan, darbe artıklarından medet uman, kendileri gibi düşünmeyen herkese sopa gösteren bazı baroların, yeni düzenlemeye karşı çıkmasının somut bir nedeni daha ortaya çıktı. AK Parti Hükümeti, kelle koltukta terörle mücadele ederken, ülkenin milli birliğini savunduğunu iddia eden söz konusu baroların tescilli terör yandaşları için hiçbir adım atmadığı belirlendi. PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi örgütlere üyelik tespitiyle hapis cezasına çarptırılan cüppeli militanların avukatlık görevine devam ettiği tespit edildi.

İstanbul zirvede

Gazetemiz Akit; terör suçlularına cüppe giydirmeye çalışan baroları deşifre ediyor. Avukatlık Yasası’na göre 2 yıldan fazla hapis cezası alan avukatın meslekten men edilmesi gerekirken, Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır gibi şehirlerdeki baroların terör hükümlüsü avukatlar için bu kanunu çiğnediği saptandı. İstanbul Barosu’na kayıtlı terör suçluları şu şekilde: Savcı katilleri DHKP-C’li Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla’nın ile irtibatı saptanan Şükriye Erden, DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu olan ve polis ekiplerinin baskınıyla yakalanan Oya Aslan, DHKP/C’den 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barkın Timtik, DHKP-C’den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Süleyman Gökten, DHKP-C’den 8 yıl hapis cezası alan Ezgi Çakir Gökten, DHKP-C’den 9 yıl hapis cezası alan Aycan Çiçek, DHKP-C’den 9 yıl hapis cezası alan Naciye Demir, DHKP-C’den 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Yaprak Türkmen, DHKP-C’den 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Zehra Özdemir, “örgüt adına suç işlemek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hasip Kaplan, Gülen’in yeğeni firari avukat Kemalettin Gülen,

17-25 ihanetinde Fetullahçıların avukatlığını yapan firari Kemal Şimşek, Ömer Turanlı, Sıddık Filiz ve Yusuf Danyal Kılıçalp.

Gülen’in avukatı

Ankara Barosu’na kayıtlı terör suçluları şu şekilde: Fetullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ten 7 yıl 6 ay ceza alan Gülen’in avukatı Abdulkadir Ceylani Özgül, FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza alan Cemalettin Karadaş, FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza alan Çağlayan Erginay, FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza alan Hasanbasri Aksoy, FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza alan Süleyman Salli, FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza alan Şaban Yağcı, FETÖ’den 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Hüseyin Mehan, FETÖ’den 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan İbrahim Temur, FETÖ’den 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Mehmet Derdiyok, FETÖ’den 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Murat Araç, FETÖ’den 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Ömer Karadeniz, FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Muhammet Ali Özdel, FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Eren Babahanoğlu, FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan İbrahim Löklüoğlu, FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mücahit Kozan. DHKP-C’den 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Selçuk Kozağaçlı, DHKP-C’den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Aytaç Ünsal, DHKP-C’den 13 yıl 6 ay hapis cezası alan Özgür Yılmaz, DHKP-C’den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Engin Gökoğlu, DHKP-C’den 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Ayşegül Çağatay, DHKP-C’den 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Didem Baydar Ünsal.

Kanunu çiğniyorlar

İşte bazı barolardaki terör suçluları...

İzmir: 19 yıl 9 ay hapis cezası alan FETÖ’nün İzmir avukat sorumlusu Ali Aksoy ile FETÖ’cü Gültekin Avcı.

Diyarbakır: Terör örgütü propagandası gibi birçok suçtan cezaevinde bulunan ve cezası onanan HDP’li Selahattin Demirtaş ve Mehmet Raci Bilici.

Adana: FETÖ’den 9 yıl hapis cezası alan Mehmet Aygün, Melek Sarı, Mustafa Kökten ve Serhat Doğan.

Çanakkale: DHKP-C’den 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Ahmet Mandacı.

Ordu: DHKP-C’den 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Yağmur Ereren Evin.

Erzurum: FETÖ’den 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Güzel.