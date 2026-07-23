Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: “Altın suyu koysalar o kadar etmez”

Büyükşehirlerde kira ve işletme giderlerinin daha yüksek olabileceğini belirten Temur, buna rağmen fiyatların makul seviyelerde olması gerektiğini söyledi. Temur, "50 lira olur, 100 lira olur ama bir top dondurmanın fiyatı 100 lirayı geçmemeli." dedi. Kilis'te yaşayan vatandaşlar da kentte dondurma fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 400 liraya bir kilogramdan fazla dondurma alınabildiğini ve fiyatların genel olarak bu seviyelerde olduğunu dile getirdi.