  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’e beklenmedik darbe! “Üçüncü Yol”cular çarşıyı fena karıştırdı Böyle vali olmaz olsun: Devletin tüm imkanlarını arkasına alıp yaptıklarına bakın Ankara'da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 şüpheli gözaltında Real Madrid'den ters köşe transfer açıklaması: Şok eden detay ortaya çıktı... Bu kuralları ihlal edenin ehliyeti geri alınacak! Batı medyasından çarpıcı itiraf: “Türkler önümüzdeki 10 yılda sınırların ötesindeki kilit olacak” Türkiye’yi sarsacak iddia! Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde Altaylı’nın parmağı var 'Türk ordusuyla temas olabilir' diyerek karar verdiler: Türkiye'ye karşı P-8 Poseidon uçaklarını alıyorlar Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor Altın tekrar düşüşe geçti!
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: "Altın suyu koysalar o kadar etmez"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: “Altın suyu koysalar o kadar etmez”

Muğla'da bir top dondurmanın 400 liraya satılması Türkiye'nin gündemine otururken, Kilis'te 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur artan fahiş fiyatlara sert bir dille tepki gösterdi. Köyden getirdikleri yüzde yüz doğal keçi sütü ve saleple hazırladıkları dondurmanın bir topunu hâlâ 10 liradan sattıklarını belirten Temur, hiçbir dondurmanın dünyada bu kadar yüksek fiyatları hak etmediğini vurguladı. Büyükşehirlerdeki kira bedelleri ne kadar yüksek olursa olsun bir top dondurmanın fiyatının asla 100 TL'yi geçmemesi gerektiği ifade edildi.

#1
Foto - Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: "Altın suyu koysalar o kadar etmez"

Muğla'da bir işletmede bir top dondurmanın 400 liraya satılması gündem olurken, Kilis'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kentte 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur, doğal ürünlerle hazırladıkları dondurmanın bir topunu 10 liradan sattıklarını söyledi. Mesleğin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Temur, dondurmacılığı babadan oğula sürdürdüklerini ifade etti.

#2
Foto - Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: "Altın suyu koysalar o kadar etmez"

Temur, dondurmanın kilosunu 400 liradan sattıklarını, Antep fıstıklı dondurmanın kilosunun 600 lira, sade dondurmanın ise 350 lira olduğunu belirtti. Bir top dondurmanın 10 lira olduğunu söyleyen Temur, "Bir top dondurma 400 lira olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bir top dondurma 400 lira etmez. Keçi sütünü her gün köyden getiriyoruz. Salep doğal, şeker doğal, kullandığımız meyvelerin tamamı doğal. Dondurmanın öyle aşırı pahalı malzemeleri yok. Altın suyu da koysa 400 lira etmez." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: "Altın suyu koysalar o kadar etmez"

Büyükşehirlerde kira ve işletme giderlerinin daha yüksek olabileceğini belirten Temur, buna rağmen fiyatların makul seviyelerde olması gerektiğini söyledi. Temur, "50 lira olur, 100 lira olur ama bir top dondurmanın fiyatı 100 lirayı geçmemeli." dedi. Kilis'te yaşayan vatandaşlar da kentte dondurma fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 400 liraya bir kilogramdan fazla dondurma alınabildiğini ve fiyatların genel olarak bu seviyelerde olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü
Gündem

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal ..
Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu
Gündem

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı 6 bin 314 hesaba ..
Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku
Gündem

Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Kendi içinde çıkan rant krizini bastıramayıp CHP'den koparak parti kurmaya kalkan Özgür Özel'in "Yeni Parti" sevdası daha ilk günden duvara ..
CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!
Gündem

CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!

Her fırsatta milli iradeye çamur atan CHP yönetimi, kendi içinde çıkan rant ve koltuk kavgasını bastıramayınca çareyi partiyi bölmekte buldu..
İlkokul matematiğini altüst eden 23 yaşındaki dahi! Bir haftada koca gizemi çözdü!
Teknoloji

İlkokul matematiğini altüst eden 23 yaşındaki dahi! Bir haftada koca gizemi çözdü!

İlkokulda öğretilen geleneksel alt alta çarpma metodu, yüzyıllardır sayıları çarpmanın tek ve en hızlı yolu olarak kabul ediliyordu. Ancak 1..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23