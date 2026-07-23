Piyasaya isyan edip fiyatı 400 liradan 10 liraya indirdi: “Altın suyu koysalar o kadar etmez”
Muğla'da bir top dondurmanın 400 liraya satılması Türkiye'nin gündemine otururken, Kilis'te 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur artan fahiş fiyatlara sert bir dille tepki gösterdi. Köyden getirdikleri yüzde yüz doğal keçi sütü ve saleple hazırladıkları dondurmanın bir topunu hâlâ 10 liradan sattıklarını belirten Temur, hiçbir dondurmanın dünyada bu kadar yüksek fiyatları hak etmediğini vurguladı. Büyükşehirlerdeki kira bedelleri ne kadar yüksek olursa olsun bir top dondurmanın fiyatının asla 100 TL'yi geçmemesi gerektiği ifade edildi.