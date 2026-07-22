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Gündem Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!"
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Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!"

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Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!"

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Halil el-Hayye, göreve geldikten sonra yayımladığı ilk video mesajında İsrail saldırılarının derhal durdurulması, Gazze’nin yeniden imar edilmesi ve ulusal birliğin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Halil el-Hayye, önceliklerinin İsrail saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ve ulusal birliğin sağlanması olduğunu söyledi.

Hamas'ın siyasi bürosunun başkanlığını üstlendikten sonra yayımladığı ilk video mesajında Hayye, "Gazze halkına şunu söylüyorum: Üzerinizdeki sıkıntıyı ve acıyı kaldırıncaya kadar her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Bir dizi önceliği bir kez daha vurguluyorum; bunların başında İsrail saldırılarının kapsamlı biçimde durdurulması geliyor." ifadesini kullanan Hayye, önceliklerinden birinin de Filistinlilerin asli hakkı olarak Gazze’deki Filistinlilerin onurlu yaşamını yeniden sağlamak olduğunu vurguladı.

Hayye, "Önceliklerimizden biri de ulusal birliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle herkese elimizi uzatıyoruz. Mevcut dönem tek taraflılığı ya da dışlamayı kabul etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs için çalıştığını kaydeden Hayye, "Batı Şeria’yı savunmak bizim sorumluluğumuz ve omuzlarımızdaki bir emanettir. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve esirler için her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması sürecinde arabulucuların önemine dikkati çeken Hayye, "Gazze Şeridi’nde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren Mısır, Katar ve Türkiye’deki arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

- "Direnişin yolu mutlaka zafere ulaşacak"

"Bölgede yaşananlar, Filistin halkının istikrarının bölgenin istikrarının anahtarı olduğunu gösteriyor." diyen Hayye, önceliklerinin İsrail’in saldırılarının durdurulması ve Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesinin sağlanması olduğunu tekrarladı.

Arabuluculara Binyamin Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulunan Hayye, "Uluslararası topluma sesleniyoruz: Gazze halkını korumakta başarısız olmanız halinde adalet ölçüsü tamamen ortadan kalkacaktır." dedi.

Filistinlilerin ve direnişinin yolunun mutlaka zafere ulaşacağına inandıklarını vurgulayan Hayye "Filistin toprağından asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

 

- Ulusal diyalog çağrısı

Acil ulusal diyalog çağrısında bulunan Hayye, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) tam ortaklığı güvence altına alacak, tek taraflılığı ve dışlamayı sona erdirecek demokratik ve uzlaşıya dayalı esaslar doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını istedi.

Halil el-Hayye, Arap ve İslam çevresiyle stratejik ilişkileri güçlendireceklerini belirterek, Filistin davası için çalışılması ve işgalin sona erdirilmesi amacıyla herkesle işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Hamas lideri Hayye, Arap ve İslam dünyasına halkına yönelik öldürme ve soykırımın durdurulması için etkili şekilde harekete geçme, baskı kurma ve kardeşlik, tarihi ve dini sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

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