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En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

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En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Harvard Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi'nden bilim insanlarının 21 bin çocuk üzerinde yürüttüğü uzun soluklu araştırma, doğum ayı ile zeka seviyesi arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı gözler önüne serdi. Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında doğan çocukların bilişsel testlerde akranlarına kıyasla belirgin bir puan avantajına sahip olduğu tespit edildi. Uzmanlar bu durumun temel sebebi olarak ise anne karnındaki ideal çevresel koşulları ve eğitim sistemindeki göreceli yaş etkisini gösteriyor.

#1
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Bilim dünyasında uzun zamandır merak edilen bir konu, Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından araştırıldı. Doğum ayının çocukların zekası ve başarısı üzerindeki etkisine yönelik yürütülen çalışmalarda, özellikle 3 ay, diğer aylara kıyasla ön planda yer aldı.

#2
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında doğan çocukların, bilişsel testlerde daha başarılı olduğu yönündeki iddialar ebeveynlerin de dikkatini çekmeyi başardı. Harvard Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi araştırmacıları, bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için sıradışı bir deneye imza attı.

#3
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

21 bin çocuğu doğumlarından 7 yaşına kadar takip eden araştırmacılar, doğum mevsimi ile gelişim arasındaki ilişkiye dair çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Yapılan düzenli incelemelerde; ekim, kasım ve aralık aylarında doğan çocukların, yazın doğan akranlarına kıyasla doğduklarında hafif farklarla daha uzun ve ağır olduğu belirlendi.

#4
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Ayrıca bu çocukların baş çevrelerinin de ortalama olarak biraz daha geniş olduğu görüldü. Araştırmanın en dikkat çeken yönü ise bilişsel testlerde ortaya çıktı. Kış aylarında dünyaya gelen çocukların, 7 yaşına geldiklerinde yapılan zihinsel performans testlerinde istatistiksel olarak hafif bir puan avantajı sağladığı belirlendi.

#5
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Bilim insanlarına göre bu durum, kış bebeklerinin genetik olarak daha zeki olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki asıl etken, eğitim sistemindeki yerleşik kurallar ve bilim dünyasının "Göreceli Yaş Etkisi" dediği durumdan kaynaklanıyor. Okula başlama yaş grupları belirlenirken, aynı sınıfta okuyan çocuklar arasında 6 ila 8 aya varan bir yaş farkı oluşabiliyor.

#6
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Erken çocukluk döneminde birkaç aylık gelişim bile dil becerisi, dikkat süresi ve öğrenme kapasitesinde büyük fark oluşturuyor. Meselenin bir diğer boyutu ise anne karnındaki süreçle ilgili oluyor. Kışın doğum yapan annelerin hamileliklerinin son ayları genellikle yaz mevsimine denk geliyor.

#7
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Bu dönemde güneş ışığı sayesinde artan D vitamini ve taze gıdaya kolay erişim, bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Aynı zamanda hamileliğin ilk aylarının grip gibi salgın dönemlerine denk gelip gelmiyor oluşu da, süreci dolaylı yoldan şekillendiriyor.

#8
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Özetle; kış çocuklarının başarısı genetikten ziyade, anne karnındaki ideal çevresel koşullar ve okul sisteminin sunduğu yaş avantajından ileri geliyor.

#9
Foto - En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

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