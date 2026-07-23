En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı
Harvard Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi'nden bilim insanlarının 21 bin çocuk üzerinde yürüttüğü uzun soluklu araştırma, doğum ayı ile zeka seviyesi arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı gözler önüne serdi. Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında doğan çocukların bilişsel testlerde akranlarına kıyasla belirgin bir puan avantajına sahip olduğu tespit edildi. Uzmanlar bu durumun temel sebebi olarak ise anne karnındaki ideal çevresel koşulları ve eğitim sistemindeki göreceli yaş etkisini gösteriyor.