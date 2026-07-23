En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim adamları o 3 ayı açıkladı

Ayrıca bu çocukların baş çevrelerinin de ortalama olarak biraz daha geniş olduğu görüldü. Araştırmanın en dikkat çeken yönü ise bilişsel testlerde ortaya çıktı. Kış aylarında dünyaya gelen çocukların, 7 yaşına geldiklerinde yapılan zihinsel performans testlerinde istatistiksel olarak hafif bir puan avantajı sağladığı belirlendi.