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Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

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Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

Av sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de balık bolluğu yaşanırken, Samsun'un Yakakent ilçesinde tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut vatandaşların yoğun ilgisiyle 1 saat içinde tükendi.

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Foto - Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta av sezonunun başlamasının ardından balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatının 75 liradan satıldığı kentte, hamsi ve mezgit ise kilogramları 250 liradan alıcı buluyor.

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Foto - Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Balıkçı Cumhur Ünlü, sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi. Bollukla beraber balık fiyatlarının da gerilediğini vurgulayan Ünlü, özellikle 3 gün önce kilogramı 800 liradan satılan mezgitin kilogram fiyatının şu an itibarıyla 250 liraya gerilediğine işaret etti.

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Foto - Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

Ünlü, "Sezonumuz çok bereketli başladı. Palamut, mezgit ve hamsi gibi balıklar tezgahlara geldi. Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz. Böyle de devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız bir bir sezon olur inşallah" dedi. PALAMUDUN TANESİ 50 LİRADAN SATILDI Samsun'un Yakakent ilçesinde ise tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut, yaklaşık bir saatte tükendi. Yakakent Liman Balık Kooperatifi tarafından, vatandaşların uygun fiyata balık tüketebilmesi amacıyla satışa sunulan palamutlar, yoğun ilgi gördü. Tezgahlara gelen vatandaşlar, kısa sürede tükenen balıklardan alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

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Foto - Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

Kooperatif Başkanı Fatih Kocabaş, "Halkımızın balık yemesi için tanesini 50 liradan satışa sunduk. Yoğun ilgi vardı. 200 kasa palamut yaklaşık bir saatte tükendi. Vatandaşlarımızın sofralarına uygun fiyatla balık ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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