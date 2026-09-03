Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz...

Ünlü, "Sezonumuz çok bereketli başladı. Palamut, mezgit ve hamsi gibi balıklar tezgahlara geldi. Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz. Böyle de devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız bir bir sezon olur inşallah" dedi. PALAMUDUN TANESİ 50 LİRADAN SATILDI Samsun'un Yakakent ilçesinde ise tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut, yaklaşık bir saatte tükendi. Yakakent Liman Balık Kooperatifi tarafından, vatandaşların uygun fiyata balık tüketebilmesi amacıyla satışa sunulan palamutlar, yoğun ilgi gördü. Tezgahlara gelen vatandaşlar, kısa sürede tükenen balıklardan alabilmek için yoğunluk oluşturdu.