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Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı!

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Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı!

Elazığ Keban’da işçi servisi faciadan döndü. İşçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

#1
Foto - Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı!

Kaza, Elazığ’ın Keban ilçesi Nimri köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karsom şirketinde çalışan işçileri taşıyan A.Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

#2
Foto - Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı!

Kazada, 5’i ağır 13 kişi yaralanırken bazı işçiler ise sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar için ekipler seferber oldu.

#3
Foto - Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı!

Kurtarma çalışması sırasında minibüsün yuvarlanması tehlikesine karşı araç urganla bağlandı ve ekipler tarafından yukarı doğru çekildi.

#4
Foto - Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı!

Yapılan çalışmalar sonucun sıkışan yaralılar kurtarılarak ekipler tarafından uçurumda yukarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 13 yaralı, Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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