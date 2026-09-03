Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!
Bursa İnegöl’de ormanlık alanda çalışan bir işçi, ellerini zincire kaptırması sonucu ağır yaralandı. Feci kazada talihsiz işçinin 6 parmağı koptu.
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Bursa İnegöl’de ormanlık alanda çalışan bir işçi, ellerini zincire kaptırması sonucu ağır yaralandı. Feci kazada talihsiz işçinin 6 parmağı koptu.
Olay, İclaliye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman işçisi Remzi U. (62), tomruğa zincir bağlamak istedi.
Bu sırada yerinden hareket eden tomruk, işçinin iki elini zincir ile arasında sıkıştırdı. Kazada Remzi U.’nun 6 parmağı koptu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede ilk tedavisi yapılan yaralı, kopan parmaklarının yeniden dikilebilmesi amacıyla ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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