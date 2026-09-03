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Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!

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Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!

Bursa İnegöl’de ormanlık alanda çalışan bir işçi, ellerini zincire kaptırması sonucu ağır yaralandı. Feci kazada talihsiz işçinin 6 parmağı koptu.

#1
Foto - Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!

Olay, İclaliye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman işçisi Remzi U. (62), tomruğa zincir bağlamak istedi.

#2
Foto - Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!

Bu sırada yerinden hareket eden tomruk, işçinin iki elini zincir ile arasında sıkıştırdı. Kazada Remzi U.’nun 6 parmağı koptu.

#3
Foto - Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#4
Foto - Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu!

Hastanede ilk tedavisi yapılan yaralı, kopan parmaklarının yeniden dikilebilmesi amacıyla ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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