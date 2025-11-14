  • İSTANBUL
Yargı, şova izin vermesin

CHP’li eski İBB Başkanı ve sözde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve suç örgütüne yönelik açıklanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame ile yapılan yolsuzluklar bir bir ifşa olurken, davanın bir numaralı sanığı İmamoğlu şimdi de “duruşma televizyonlardan canlı yayınlansın” diyerek düştüğü çukurdan çıkma yollarını arıyor.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Yen akit gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan habere göre, İSÖ’ye yönelik açıklanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame ile yapılan yolsuzluklar bir bir ifşa olurken, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu şimdi de “duruşma televizyonlardan canlı yayınlansın” diyerek düştüğü çukurdan çıkma yollarını arıyor. Uzmanlar daha önce yaşanan tiyatroların yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

 Konuya ilişkin Avukat Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“Amacı propaganda yapabilmek için kendisine alan açmak. Özgür Özel’in bir tek cümlesi bile iddiaları çürütmeye yönelik değil. Tek dertleri algı yapmak ve kamuoyunu oyalamak. CHP lideri ve yönetimi niye Taşkın Özer’i, Özgür Karabat’ı yanına alıp tüm banka hareketleri, aile mal beyanları ile bu iddialara cevap vermiyor? CHP’li olmayan Murat Gülibrahimoğlu’nu firardayken savunan bir lider mi olur? Her şey ortada. Şov yaparak yargıyı sulandırmak peşinde. Özel’in telaşı ise sıranın kendilerine geleceği korkusudur.” Avukat Tamer Mahmutoğlu da şöyle konuştu: “4 bin sayfalık iddianame ile yolsuzluklar ifşa olurken İmamoğlu’nun canlı yayın talebi tamamen tribünlere oynama çabasıdır. Duruşmaların şov aracı olarak kullanılması yasaktır. Gerek yargılama faaliyetlerinin ciddiyetinin zedelenmemesi ve gerekse de yargılama faaliyetlerinde ayrımcılığa meydan verilmemesi için duruşmaların canlı yayınlanması pek kabul gören bir uygulama değildir. İmamoğlu bunu bildiği için buradan da bir mağduriyet çıkarma çabasında.”

Kaynak: Yeniakit

Egeli

Arsız adam,

Saim genç

Taht kavgaları/Çıkar ilişkileri/Tencere dibin kara seninki benden kara.600 yıllık Osmanlı imparatorluğu(Namık Kemal,Ziya paşa,said Nursi, Mehmet Akif vs vs) Hırs ve çıkar ilişkileri sonucundan dağıldı yıkıldı Yerine gelenler(İngiliz Fransız, İtalyan, YUNANİSTAN) Hepsini darmadağın etti hayatlarını kâbusa çevirdiler. Not Koca imparatorluğu Anadolu'ya sıkıştırılarak küçütuler. 1917 Bolşevik devrimi olduğu için İngiliz imp ve kraliçenin adamları el koydular ya değilse Karadeniz ve Doğu Anadolu Rusya ve Ermenistan işgal ed çekti.not Akıl ve proje aynı adı Yeni Büyük İSRAİL Kürtistani/ Vahşetine hain diyenler Kurucu önder apo diyenlere ne diyecekler
