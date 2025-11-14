Yargı, şova izin vermesin

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yen akit gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan habere göre, İSÖ’ye yönelik açıklanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame ile yapılan yolsuzluklar bir bir ifşa olurken, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu şimdi de “duruşma televizyonlardan canlı yayınlansın” diyerek düştüğü çukurdan çıkma yollarını arıyor. Uzmanlar daha önce yaşanan tiyatroların yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

Konuya ilişkin Avukat Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“Amacı propaganda yapabilmek için kendisine alan açmak. Özgür Özel’in bir tek cümlesi bile iddiaları çürütmeye yönelik değil. Tek dertleri algı yapmak ve kamuoyunu oyalamak. CHP lideri ve yönetimi niye Taşkın Özer’i, Özgür Karabat’ı yanına alıp tüm banka hareketleri, aile mal beyanları ile bu iddialara cevap vermiyor? CHP’li olmayan Murat Gülibrahimoğlu’nu firardayken savunan bir lider mi olur? Her şey ortada. Şov yaparak yargıyı sulandırmak peşinde. Özel’in telaşı ise sıranın kendilerine geleceği korkusudur.” Avukat Tamer Mahmutoğlu da şöyle konuştu: “4 bin sayfalık iddianame ile yolsuzluklar ifşa olurken İmamoğlu’nun canlı yayın talebi tamamen tribünlere oynama çabasıdır. Duruşmaların şov aracı olarak kullanılması yasaktır. Gerek yargılama faaliyetlerinin ciddiyetinin zedelenmemesi ve gerekse de yargılama faaliyetlerinde ayrımcılığa meydan verilmemesi için duruşmaların canlı yayınlanması pek kabul gören bir uygulama değildir. İmamoğlu bunu bildiği için buradan da bir mağduriyet çıkarma çabasında.”

Kaynak: Yeniakit