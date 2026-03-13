İran'dan Türkiye'ye "kardeşlik" mesajı! Erakçi Türkçe paylaştı: "Dualarınız moral kaynağı!"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son günlerde bölgedeki askeri hareketlilik ve Türk hava sahasına yönelen füze tartışmalarının gölgesinde, sosyal medya hesabı üzerinden bizzat Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türkiye’ye dostluk eli uzattı. Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Erakçi, Türk milletinin gösterdiği dayanışmanın kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu tüm dünyaya ilan etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformundan Türkçe paylaşım yaparak, "Kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Türkçe mesaj paylaştı.
İran’ın, “egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini” belirten Erakçi, “Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.
Erakçi ayrıca, “Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz.” dedi.
