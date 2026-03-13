Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...

Görüntülerin aksine, Rus askerlerinin camiye giriş amacı Müslüman cemaate müdahale etmek değil, bizzat saf tutup namaz kılmaktı. Çünkü o askerler yeni Müslüman olmuşlardı.

Kamufle baskın değil, saf tutma!

Cami içerisine giren askerlerin çoğunun Müslüman olduğu ve ibadetlerini yerine getirmek amacıyla oraya geldikleri öğrenildi. Bu durum, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan binlerce Müslüman askerin varlığını ve inanç özgürlüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Müslüman Rus askerleri" şaşkınlığı ve gerçeğin yankısı

Özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'daki Müslüman nüfus ve askerlerin durumu küresel kamuoyunda daha fazla tartışılır hale gelmişti. Rus askerlerinin camide namaz kıldığı bu görüntüler, savaşın ve siyasetin ötesinde insani ve dini bir tablonun varlığını kanıtladı. Cemaatin şaşkın bakışları arasında saf tutan Müslüman Rus askerleri, inancın sınırları ve üniformaları aşan gücünü bir kez daha gösterdi.

Allah kabul etsin!

Rusya'nın çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan bu ibretlik tabloda, farklı inançlara mensup askerlerin de ibadet özgürlüğüne sahip olması takdir topladı. Camide Müslüman cemaatle birlikte saf tutan Rus askerlerinin ibadetlerinin kabul olmasını diliyoruz.