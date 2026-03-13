  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi! Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!" Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu! İsrail kan içmeye doymuyor! İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi İran'dan ABD'ye "nükleer" dersi: "Kavrayamıyorlar!" ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Gündem Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...
Gündem

Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada hızla yayılan ve infial uyandıran görüntülerde, Rus askeri üniforması giymiş bir grup askerin bir camiye girdiği anlar yer aldı. İlk bakışta namaz kılan cemaate yönelik bir operasyon ya da baskın hissi uyandıran bu anların perde arkasındaki gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi ve "Allah kabul etsin" dedirtti.

Görüntülerin aksine, Rus askerlerinin camiye giriş amacı Müslüman cemaate müdahale etmek değil, bizzat saf tutup namaz kılmaktı. Çünkü o askerler yeni Müslüman olmuşlardı.

Kamufle baskın değil, saf tutma!

Cami içerisine giren askerlerin çoğunun Müslüman olduğu ve ibadetlerini yerine getirmek amacıyla oraya geldikleri öğrenildi. Bu durum, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan binlerce Müslüman askerin varlığını ve inanç özgürlüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Müslüman Rus askerleri" şaşkınlığı ve gerçeğin yankısı

Özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'daki Müslüman nüfus ve askerlerin durumu küresel kamuoyunda daha fazla tartışılır hale gelmişti. Rus askerlerinin camide namaz kıldığı bu görüntüler, savaşın ve siyasetin ötesinde insani ve dini bir tablonun varlığını kanıtladı. Cemaatin şaşkın bakışları arasında saf tutan Müslüman Rus askerleri, inancın sınırları ve üniformaları aşan gücünü bir kez daha gösterdi.

Allah kabul etsin!

Rusya'nın çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan bu ibretlik tabloda, farklı inançlara mensup askerlerin de ibadet özgürlüğüne sahip olması takdir topladı. Camide Müslüman cemaatle birlikte saf tutan Rus askerlerinin ibadetlerinin kabul olmasını diliyoruz.

Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?
Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?

Gündem

Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?

İran’daki Rusya Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü
İran’daki Rusya Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

Dünya

İran’daki Rusya Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

AB liderlerinden Rusya kararı
AB liderlerinden Rusya kararı

Dünya

AB liderlerinden Rusya kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23