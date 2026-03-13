Dünya Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!
Dünya

Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!

Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!

Pakistan'ın Afganistan'a yönelik başlattığı operasyonlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan tarafı 663 silahlı unsuru öldürdüğünü ve onlarca askeri aracı imha ettiğini açıklarken, Afganistan ordusu İslamabad'daki askeri tesisleri İHA'larla vurduğunu duyurarak misilleme yaptı.

Güney Asya'da tansiyonun bir türlü düşmediği Pakistan-Afganistan hattında çatışmalar kontrol dışına çıktı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, son operasyonlarda Afganistan tarafına mensup 663 silahlı unsurun öldürüldüğünü, 887'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Tarar ayrıca, 224 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini, 44 karakolun ise Pakistan ordusu tarafından ele geçirildiğini savundu.

AFGANİSTAN'DAN İSLAMABAD'A İHA SALDIRISI

Pakistan'ın ağır darbeler indirdiği iddialarına Afganistan cephesinden yanıt gecikmedi. Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan topraklarındaki askeri tesislere karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir askeri tesisin İHA ile vurulduğu, ayrıca Kohat bölgesindeki bir komuta merkezinin ve depoların imha edildiği belirtildi.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR: BM'DEN ACİL ÇAĞRI

Çatışmaların ortasında kalan siviller için Birleşmiş Milletler (BM) devreye girdi. UNAMA tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat'tan bu yana Afganistan'da 75 sivilin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

2025 yılında İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından tırmanan gerilim, bölgeyi büyük bir insani krizin eşiğine getirdi.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'dan yönetildiğini iddia ederek operasyonların süreceği mesajını veriyor.

Durand hattı kan gölü! Pakistan Afganistan'ı vurdu: 481 ölü, binlerce yaralı
Ahmet Kar

Müslümanların neden zulum altında inledikleri ortada,çünkü Müslüman müslümana düşman bir birini yiyiyor,buda siyonislere,Emperyel güçlere yarıyor,düşmana karşı birbirine kenetleneceğine darma dağınık İnsan Bunlara bakıp bırak müslüman olmayı Müslümana din değiştirirler.

65

durun be bari siz durun allah aşkına müslüöan ülkeler arası savaş olmamalı israilin ekmeğine yağ sürmeyin
