Beşiktaş'ın haklı isyanı sonrası... MHK Başkanı istifa edecek mi? İşte son durum
Birçok kulübün tepki gösterdiği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakabileceği yönünde iddialar var. Peki konuyla ilgili son durum ne?
Birçok kulübün tepki gösterdiği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakabileceği yönünde iddialar var. Peki konuyla ilgili son durum ne?
Beşiktaş Yönetimi, Galatasaray derbisi sonrasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlere büyük tepki göstermişti. Siyah-Beyazlılar bu konuda yalnız değil... Birçok kulüp de konuyla ilgili rahatsızlıklarını uzun süredir ifade ediyor. Son günlerde ise Ferhat Gündoğdu'nun istifa edebileceğine yönelik iddialar mevcut...
Alınan bilgilere göre; Ferhat Gündoğdu istifa gibi bir ihtimali düşünmüyor. Kısa vadede böyle bir karar alması beklenmiyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, VAR'la ilgili tartışmalar sonrasında, "VAR görüntülerini dışarıya veremeyiz. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim" ifadelerini kullanmıştı.
Otyakmaz ayrıca, "Bundan sonra maçları olan takımların birer yöneticisi gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Beraber izlesinler. Neler olduğunu kendileri görsün" yorumunu da yapmıştı. Şu anda MHK ve TFF'ye yoğun bir baskı var... Haftalar ilerledikçe konuyla ilgili tartışmaların boyutu daha büyüyebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23