Hizbullah meydan okudu! "Uzun sürecek çatışmalar için hazırız"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın İsrail'le uzun sürecek bir çatışmaya hazırlandığını söyledi.

Kasım, "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle yayımladığı video kaydında, tek çözüm yolunun direniş olduğunu aksi takdirde Lübnan'ın yok olacağını ifade etti.

İsrail'le yaşanan çatışmalara da değinen Kasım, "Bizler kendimizi, uzun sürecek çatışmalar için hazırladık ve sahada sürprizlerle karşılaşacaklar. Düşman gücümüzü görecek ve onun tehditleri bizi korkutmuyor." dedi.

Varoluşsal tehdit oluşturan bir düşmanla karşı karşıya olduklarını dile getiren Kasım, İsrail'in Kasım 2024'te sağlanan ateşkese hiç uymadığını hatırlattı.

İran'a yönelik saldırıların ardından ihlallerini aylarca sürdüren İsrail'e karşı cephe açmak için koşulların olgunlaştığına işaret eden Kasım, ülkelerini ve topraklarını savunmak için İsrail'e karşı çatışmalara girdiklerini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri durdurmak için diplomatik çabaların sonuç vermediğini belirten Kasım, "Verdiğimiz savaş Lübnan savaşıdır, başkası için değil ve herkes bu savaşa katılmalıdır." dedi.

Kasım, Lübnan hükümetini de "Hükümet ne egemenliğini ne de vatandaşlarını koruyabildi." sözleriyle eleştirerek, daha fazla taviz vermemesi çağrısında bulundu.

Hizbullah lideri Kasım, çözüm için İsrail'in saldırılarını tümüyle durdurması ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.