İran'dan ABD ve İsrail'e büyük darbe! Bunu beklemiyorlardı

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran'a yönelik devam eden saldırılarda düşürülen iHA’lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün aralarında Hermes modeli silahlı insansız hava aracının da bulunduğu 4 insansız hava aracı düşürüldüğü aktarılarak bu sayının şimdiye kadar 113'e (İHA/SİHA) çıktığı kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.

Ayrıca, gelişmiş bir Hermes insansız hava aracının güveli bir şekilde ele geçirildiği, söz konusu SİHA’nın havacılık uzmanları ve mühendislere incelenmesi için verildiği aktarılmıştı.