Katil İsrail ve ABD’den İran’a bomba yağmuru: 7 bin 600 hava saldırısı!

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı askeri harekat, İran ve Lübnan’da tarihin en büyük yıkımlarından birine yol açtı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran’a yönelik 7 bin 600 saldırının 4 bin 700’ü doğrudan balistik füze kapasitesini yok etmeye odaklandı. Lübnan cephesinde ise 2 Mart’tan bu yana bin 100 nokta vurulurken, yüzlerce Hizbullah mensubunun öldürüldüğü iddia edildi.

TAHRAN’A 24 SAATTE 200 BOMBA

Saldırıların şiddeti son 24 saatte daha da arttı. 90 İsrail savaş uçağının Tahran’daki güvenlik karargahlarına 200 bomba bıraktığı açıklandı. Hedef alınan yerler arasında Besic Merkez Karargahı ile Devrim Muhafızları’nın stratejik noktaları bulunuyor. İsrail, gün içinde orta ve batı kesimlerdeki 150 hedefin daha yerle bir edildiğini savundu.

BİLANÇO AĞIR: 1348 ÖLÜ, 17 BİN YARALI

İranlı yetkililer, ABD-İsrail saldırılarının sivil ve askeri bilançosunu paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, saldırılarda şimdiye kadar 1348 kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi ise yaralandı. İran, bu saldırılara karşılık olarak Katar, BAE ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alarak misilleme yapmaya devam ediyor. Bölgedeki savaşın seyri, karşılıklı yıkım stratejisiyle tam kapsamlı bir felakete sürükleniyor.