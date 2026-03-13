ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı...

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Çin cephesinden Türkiye ile ilgili dikkatleri üzerine çeken bir açıklama geldi.

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu.

Burhan, Xuebin ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

3.Dünya Savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz . Çin savaşın tarafı değildir. ABD İran rejimini devirmek için kışkırtmalardan vazgeçmelidir. Hürmüz boğazı enerjinin can damarıdır.

1- ABD ve İsrail’in iran’a saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mücadelede İran’ı haklı buluyor musunuz?

İran ile ABD arasında müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması kabul edilemezdir; Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması da kabul edilemezdir. Tüm bunlar uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal etmiştir. İran ve Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Masum sivillere ve sivil hedeflere yönelik her türlü saldırı kınanmalıdır.

Halihazırda birinci öncelik askerî operasyonların derhal durdurulması ve savaş ateşinin daha fazla yayılmasının önlenmesidir. Barışın yeniden tesis edilmesi için en kısa sürede diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi için çaba gösterilmelidir. Temel çözüm ise uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına bağlılığa yeniden dönülmesidir.

2-Asıl hedef İran değil Çin deniliyor bu konuda ne dersiniz?

Çin, savaşın bir tarafı değildir; ancak savaşın uzaması ve gerilimin tırmanması hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye gibi biz de gelişmelerden endişe duyuyor ve bölgesel istikrardan etkileniyoruz. Çin tarafı her zaman şunu savunmaktadır: Savaş ve güç kullanımı sorunları kökünden çözemeyecektir. Sorunların doğru çözümyolu diyalog ve müzakereden geçmektedir. İhtilaflar ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesigerekmektedir. Çin, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaya devam edecektir.

3- Bu savaş ne zaman biter?

Bu sorunun cevabını muhtemelen yalnızca savaşın tarafları verebilir. Savaşın patlak verdiği ilk günden itibaren Çin tarafı açık ve net bir şekilde ateşkesin sağlanması, çatışmaların durdurulması ve diyalog ile müzakereye dönülmesi çağrısında bulunmakta ve sorunun siyasi çözümünü savunmaktadır.

Son günlerde Çin yoğun bir şekilde arabuluculuk yapmaktadır. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirerek savaşın durdurulması ve gerilimin düşürülmesi için çaba sarf etmektedir. Çin Hükümeti Ortadoğu Özel Temsilcisi şu anda Ortadoğu bölgesinde temasları sürdürmektedir. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz; Ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi. Bölgede barış ve istikrarı en kısa sürede yeniden tesis etmek üzere ilgili tüm tarafların anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmesine ivme kazandırmak için uluslararası toplumla birlikte arabuluculuk yapmaya ve müzakereyi teşvik etmeye devam edeceğiz.

4- Hürmüz boğazının kapanması Çin’i nasıl etkiler? Bu boğazın önemi nedir?

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından son derece önemli bir geçiş hattıdır. Bu bölge, enerji güvenliği ve dünya ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Tüm taraflar enerji arzının istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamaktan sorumluludur. Bu bölgeningüvenliği ve istikrarının korunması, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır.

Körfez ülkeleriyle yakın siyasi, ekonomik, ticari ve beşerî işbirliğinisürdürüyoruz ve bölgede gerilimin tırmanmasını görmek istemiyoruz. Çin tarafı, tüm taraflara askeri operayonlarınderhal durdurulması, gerilimin tırmanması ve küresel ekonominin daha çok etkilenmesinden kaçınılması çağrısında bulunmaktadır. Çin, kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

5- 3. Dünya Savaşı çıkar mı?

Türkiye ve Çin barış ve diplomasi için çalışıyoruz. Güç kullanmak çözüm değildir. Savaşın dünyaya ekonomiye maliyeti var. Barış masası kurulmalıdır.