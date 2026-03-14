İran, ABD'ye ağır yara aldırdı! Maliyeti açıklandı
İran, ABD'ye ağır yara aldırdı! Maliyeti açıklandı

İran, ABD'ye ağır yara aldırdı! Maliyeti açıklandı

Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran’a yönelik saldırıların ilk 14 gününde radar sistemleri, savaş uçakları ve insansız hava araçları dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybetti.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği tahmin ve verilere göre, bu kayıpları artıran en büyük unsurlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Suudi Arabistan’da hasar gören ve imha edilen, toplam tahmini değeri 2 milyar doları bulan THAAD balistik füze savunma sisteminin AN/TPY-2 radar bileşenleri yer aldı.

Birçok kaynak tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, hasarın boyutu net olarak belirlenemese de bu ülkelerdeki 4 AN/TPY-2 radar bileşeninin vurulduğunu doğruladı.

Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi de İran’ın misilleme saldırıları sırasında vuruldu ve Katar yetkilileri de radarın hasar gördüğünü doğruladı.

ABD'li yetkililer, CBS News'e yapılan açıklamada, 11 adet MQ-9 Reaper İHA'nın düştüğünü doğrularken, bu zarar da toplamda yaklaşık 330 milyon dolar oldu.

Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi" sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulmasının da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağının yerine yenisinin konulmasının maliyetinin de 80 milyon doları bulacağı belirtiliyor.

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ve diğer bazı büyük binalar hasar gördü.

Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar değerinde seyrettiği değerlendiriliyor.

New York Times tarafından analiz edilen Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü'ne ait uydu görüntülerinde imha edilmiş üç radar bileşeni görülürken, bu da yaklaşık 30 milyon dolarlık kayba yol açtı.​​​​​​​

Ömer

İran’ın uğradığı maliyet ne kadar ? Düşmanjn gücünü abartmayalım ama gevşek de olmayalım . İbret alıp ders çıkarıp gereken tedbirleri almalıyız . Aksi halde düşman gözünün yaşına bakmaz
