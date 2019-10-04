Yargı skandalı haberimize hakimlerden jet sansür!

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"Adıyaman Gölbaşı'nda 'yargı' skandalı! Saldırganlar değil mağdurlar cezalandırıldı" başlıklı haberimize (https://www.yeniakit.com.tr/haber/adiyaman-golbasinda-yargi-skandali-saldirganlar-degil-magdurlar-cezalandirildi-939646.html) hiçbir gerekçe gösterilmeden erişim engeli kararı verildi.

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasındaki tavırları eleştirilen hakim Samet İbrahimoğlu ve hakim Funda Erdoğan Akşahin, haberimize aynı gün erişim yasağı getirttiler.

Habere jet sansür

Hakimler Samet İbrahimoğlu ve Funda Erdoğan Akşahin, haberdeki isnatların kamuoyu tarafından öğrenilmesini engellemek için habere jet hızında erişim engeli kararı aldırdı.

Saatler içerisinde erişim engeli kararı aldırdılar

Akşam saatlerinde yayına konulan haberin hemen ertesi günü, sabah saatlerinde erişimin engellenmesi kararına konu olması dikkat çekti.

Hakim Akşahin ve İbrahimoğlu'nun haberdeki ididalara yönelik açıklama yapma ve onu yayınlatma isteğinde bulunma yerine, direkt erişim engelleme kararı aldırtmaları manidar karşılandı.

Adalet Bakanlığı ve HSK'nın konuyu incelemesi bekleniyor

Hakimler Samet İbrahimoğlu ve Funda Erdoğan Akşahin'in haberimize jet hızı ile erişim engeli kararı aldırırken bulundukları makamları kullandıkları iddiası gündeme gelirken, bakanlığın ilk haberdeki iddiaları da incelemeye alacağı öğrenildi.