0553 313 94 23

Yargı skandalı haberimize hakimlerden jet sansür!

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargı skandalları ortaya çıkan hakim Samet İbrahimoğlu ve hakim Funda Erdoğan Akşahin, "Adıyaman Gölbaşı'nda 'yargı' skandalı! Saldırganlar değil mağdurlar cezalandırıldı" başlıklı haberimize haberimize saatler içerisinde erişim yasağı getirttiler.

04 Ekim 2019 Cuma 21:00
Yargı skandalı haberimize hakimlerden jet sansür!

 yeniakit.com.tr 

"Adıyaman Gölbaşı'nda 'yargı' skandalı! Saldırganlar değil mağdurlar cezalandırıldı" başlıklı haberimize (https://www.yeniakit.com.tr/haber/adiyaman-golbasinda-yargi-skandali-saldirganlar-degil-magdurlar-cezalandirildi-939646.html) hiçbir gerekçe gösterilmeden erişim engeli kararı verildi.

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasındaki tavırları eleştirilen hakim Samet İbrahimoğlu ve hakim Funda Erdoğan Akşahin, haberimize aynı gün erişim yasağı getirttiler.

Habere jet sansür

Hakimler Samet İbrahimoğlu ve Funda Erdoğan Akşahin, haberdeki isnatların kamuoyu tarafından öğrenilmesini engellemek için habere jet hızında erişim engeli kararı aldırdı.

Saatler içerisinde erişim engeli kararı aldırdılar

Akşam saatlerinde yayına konulan haberin hemen ertesi günü, sabah saatlerinde erişimin engellenmesi kararına konu olması dikkat çekti.

Hakim Akşahin ve İbrahimoğlu'nun haberdeki ididalara yönelik açıklama yapma ve onu yayınlatma isteğinde bulunma yerine, direkt erişim engelleme kararı aldırtmaları manidar karşılandı.

Adalet Bakanlığı ve HSK'nın konuyu incelemesi bekleniyor

Hakimler Samet İbrahimoğlu ve Funda Erdoğan Akşahin'in haberimize jet hızı ile erişim engeli kararı aldırırken bulundukları makamları kullandıkları iddiası gündeme gelirken, bakanlığın ilk haberdeki iddiaları da incelemeye alacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 21:00
  1. Adıyaman
  2. erişim engelleme kararı
  3. da Erdoğan Akşahin
  4. Samet İbrahimoğlu
  5. Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam karşıtlığını yüzde 18,9 azaltan futbolcu
    1. İslam karşıtlığını yüzde 18,9 azaltan..
    2. İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde..
    3. Başımıza gelen musibetlerin nedenleri..
    4. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen kimdir?
    5. NATO askerleri Rus savaş uçağını nişan..
    6. Gazeteci Nedim Şener kimdir? Nedim..
    7. Yargı skandalı haberimize hakimlerden..
    8. Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda..
    9. Güler, Milley ile görüştü!
    10. Milli Takım aday kadrosu belli oldu!..
    11. Wolkswagen kaç kişiye istihdam..
    12. Canlı yayına çıkmayan Fatih..
    13. Süresiz nafaka mağduru Cenan Özcan:..
    14. Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj..
    15. Eylül ayında 184 terörist etkisiz hale..
    16. Orhan Miroğlu çok sert çıktı: Bunca..
    17. İmamoğlu'nun İstanbulluları..
    18. Çanakkale'de korkutan deprem
    19. Tavada hamsi kuşu tarifi|Hamsi..
    20. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu:..
    21. Lokman Aylar: Sırrı Süreyya Önder'in..
    22. Plevneliyev: Volkswagen'a büyük bir..
    23. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
    24. Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli..
    25. TOKİ istanbul Avrupa yasası projesi..
    26. Cumhur İttifakı soruldu! İYİ Partili..
    27. Terör destekçisi Sırrı Süreyya Önder..
    28. TOKİ Kayaşehir konutların inşaatına..
    29. Ekşi Sözlük'ten yeni skandal! Bu kez..
    30. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Türkiye'nin olası askeri operasyonu öncesi ABD'den skandal hamle
    Türkiye'nin olası askeri operasyonu öncesi ABD'den skandal hamle
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak