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Yargı reformu ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

2023 yılına kadar yargı alanında yapılacak reformların ne zaman açıklanacağı, hukukçular başta olmak üzere pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Söz konusu yargı reformunun detaylarını Reis-i Cumhur Erdoğan açıklayacak. Peki, yargı reformu ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

31 Mayıs 2019 Cuma 18:32
Yargı reformu ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

2023 yılına kadar yargı alanında yapılacak reformların ne zaman açıklanacağı, hukukçular başta olmak üzere pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Söz konusu yargı reformunun detaylarını Reis-i Cumhur Erdoğan açıklayacak. Peki, yargı reformu ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Yargı reformu ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programla 2019-2023 yıllarını kapsayan ve 9 ana başlıktan oluşan yeni Yargı Reformu Stratejisi'nin detayları aktarılacak. Toplantının ardından Türkiye'de yargı alanında yeni dönem başlayacak. Programa, yüksek yargı organlarının temsilcileri, hakim ve savcılar ile büyükelçiler de katılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tüm kesimlerin görüşlerinin alınarak hazırlanmasına yönelik talimatının ardından bugüne kadar çok sayıda adım atıldı.

Yeni hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için Bakan Gül'ün başkanlığında, 10-12 Ağustos 2018'de Strateji Geliştirme Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yargı reformu hazırlıkları ele alındı.

Oluşturulan stratejik planlama ekibi ise 13 Eylül 2018'de ilk toplantısını yaparak, ceza hukuku ve reform konularını değerlendirdi.

Yargıya güven ve memnuniyetin ölçülmesi amacıyla Ankara'da 4 bin 45, 26 ilde de 5 bin 20 kişiyle anket yapıldı. Anketlerin sonuçları raporlaştırılarak Bakanlığa sunuldu.

Adalet Bakanlığı ayrıca hakim ve savcılarla yardımcı personelin de fikirlerini anketle öğrendi. Bu kapsamda, 2 Ekim 2018'e kadar geçen sürede adli yargıda 2 bin 15, idari yargıda 247 hakim, savcı, yardımcı personel görüş bildirdi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan anketle adalet sisteminin işleyişi, ceza muhakemesi, idari yargılama, hukuk yargılaması süreçlerine yönelik görüşler toplandı.

Bakanlıkça kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ile bölge idare mahkemelerinin başkanlarının yanı sıra cumhuriyet başsavcıları ve hakimlerle toplantılar düzenlendi. Bunun yanı sıra hakim ve savcıların katıldığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de açılışında yer aldığı çalıştayda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hem Yargı Reformu Strateji Belgesi hem de Stratejik Plan'ın taslak metni için bakanlığın farklı birimlerinde toplantılar gerçekleştirildi. Üniversitelerle görüşmeler yapan, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunan Bakanlık, hukuk fakültelerine de konuyla ilgili yazı gönderdi.

STK'lardan görüş alındı

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi için sivil toplum kuruluşlarından da görüş alan Bakanlık, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) başta olmak üzere çok sayıda kuruma yazı göndererek görüş talep etti. Bakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumu ile çeşitli derneklere de yazı gönderdi. Bakanlık, düzenlenen toplantıyla Türkiye Barolar Birliğinden de görüş aldı.

Uluslararası alanda ise Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü ile görüşmeler yapıldı. Öte yandan, Adalet Bakanlığı yetkilileri, 4-5 Ekim 2018'de Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) heyetiyle bir araya geldi. Bu toplantıda da hazırlıklar ve amaçlar hakkında bilgi verildi. Avrupa Konseyi ve AİHM yetkilileriyle de Strazburg'da toplantı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) belgelerinde, ilerleme raporlarında, AİHM içtihatlarını değerlendiren Bakanlık yetkilileri, kalkınma planları, Özel İhtisas Komisyon ve KDK raporlarını, bilimsel yayınları da inceleyerek literatür taraması gerçekleştirdi.

Avukatlarla anket

Bakanlık tarafından UYAP üzerinden avukatlara da anket sunuldu. Anketle "adalete güvenin artırılması, erişimin geliştirilmesi, etkinliğin sağlanması, makul sürede yargılama hakkının korunması, basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması, iş yükünün azaltılması, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması, savunma hakkı ve avukatlık mesleği, insan kaynaklarının geliştirilmesi" konularında görüş ve öneriler alındı.

Adalet Bakanlığınca çeşitli toplantı ve temaslarla hedef belirleme sürdürüldü. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile yapılan toplantıda da yargı süreçlerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlık, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile de süreç boyunca temastaydı.

Ayrıca milletvekilleri, eski Adalet bakanlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ana konu başlığıyla "Yargı Zirvesi" düzenlendi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:32
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