Yargı reform paketinde neler var? Yeni Yargı reform paketi ne zaman çıkacak?

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son ve önemli bölüm bugün açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, yeni yargı paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Yargı reform paketi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Türkiye'yi kısır döngü içine hapsedenler, bağımsız Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadı. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Bırakın da biz rahat çalışalım, bizim daha yapacağımız çok şey var. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide attığımız atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar. Burada yine bir yatırımın, bir eserin açılışındayız.” dedi.