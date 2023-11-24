  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Yargı raporu’ iddiasına MİT’ten yanıt
Gündem

‘Yargı raporu’ iddiasına MİT’ten yanıt

Yeniakit Publisher
2023-11-24 10:32:00 -
‘Yargı raporu’ iddiasına MİT’ten yanıt

MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na ‘yargı raporu’ sunduğu yönündeki iddialar asılsız çıktı. MİT, Başsavcılığa gönderdiği resmi yazıda böyle bir raporun olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı'na MİT tarafından 'yargı raporu' sunulduğu iddiası asılsız çıktı. MİT, Başsavcılığa gönderdiği resmi yazıda böyle bir raporun olmadığını bildirdi. Gazeteci Tolga Şardan, 31 Ekim'de bir internet sitesinde "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?" başlıklı yazı kaleme aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazı hakkında resen soruşturma başlattı ve Tolga Şardan tutuklandı. Avukatlarının itirazı üzerine, 5 gün tutuklu kalan Şardan tahliye oldu.

 

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre, Başsavcılık, MİT'e, Şardan'ın yazısında iddia ettiği üzere, Cumhurbaşkanlığına herhangi bir yargı raporu sunulup sunulmadığını sordu.

MİT Hukuk Müşavirliği tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen cevabi yazıda, "Yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır" denildi.

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe
MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

MiT, balyoz gibi indi! Terörist Remzi Avcı geberdi
MiT, balyoz gibi indi! Terörist Remzi Avcı geberdi

Gündem

MiT, balyoz gibi indi! Terörist Remzi Avcı geberdi

Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıracak MİT hamlesi!
Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıracak MİT hamlesi!

Gündem

Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıracak MİT hamlesi!

MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!

Gündem

MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23