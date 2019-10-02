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Yargı paketinde EYT, af ceza infaz indirimi KHK düzenlemesi var mı?

Af çıkacak mı? Yargı paketinde neler var? Ceza indirimi af yasası yargı paketi içinde yer alacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yeni yargı paketinde yer alacak mı? Yargı paketine ilişkin teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri 3 Ekim Perşembe günü başlayacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması ve Genel Kurula gelmesi, görüşme trafiğinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:43
Yargı paketinde EYT, af ceza infaz indirimi KHK düzenlemesi var mı?

Yargı paketinde neler var? Ceza indirimi af yasası yargı paketi içinde yer alacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yeni yargı paketinde yer alacak mı? Yargı paketine ilişkin teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri 3 Ekim Perşembe günü başlayacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması ve Genel Kurula gelmesi, görüşme trafiğinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Yargı Reformu Paketi, 3 Ekim'de TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Teklif, düşünce ve ifade özgürlüğünü güvenceye alan, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Bu belge Türk milletinin tamamının belgesi olacaktır" sözleriyle tanımladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan ilk kanun teklifi, 39 maddeden oluşuyor. Teklifle, çeşitli kanunlarda düşünce ve ifade özgürlüğünü güvenceye alan, tutuklamada keyfiliği uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran değişiklikler öngörülüyor.

Yargı paketinde EYT, af ceza indirimi ve KHK düzenlemesi var mı?

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savıcısı Dr. Ruşen Gültekin katıldığı bir televizyon programında Yargı Reformu içerisinde, KHK lıları, EYT’lileri, af ve ceza indirimi bekleyenleri yayından ilgilendiren açıklamlarda bulundu. Ruşen Gültekin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Yargı Reformu’nun 1. paketinde, af, ceza veya infaz indirimi, EYT’liler ile ilgili bir düzenleme ve KHK’lerle ilgili bir düzenleme yok. Peki ne var? Toplumda bazı tartışılan konularla ilgili öne çıkan düzenlemeler var.” Ruşen Gültekin, 1 pakette olmadığını vurguladı ama MHP tarafından bugün Habertürk ekranlarında canlı yayında konuşan MHP Lideri Bahçeli2nin yardımcısı, şartlı ceza indirimi olduğunu ve 2. Yargı Paketinde yer aldığını söyledi.

Yargı paketinde neler var? 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Adliyesi Konferans Salonu'nda avukatların ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, yasama yılının ilk gününde Kırıkkale'den bir mesaj vermek istediğini söyledi. Yeni yasama yılına başlayan TBMM'nin önünde Yargı Reformu Paketi'nin bulunduğunu dile getiren Feyzioğlu, bu paketin bir numaralı maddesinin de sınav olduğunu belirtti. Feyzioğlu, "TBMM'den bir istirhamım var. Mevcut tüm öğrencileri de kapsar şekilde bu sınavın geçmesi lazımdır. Diplomalar ve avukat ruhsatlarının duvar süsü olmasını istemiyorsanız, lütfen bu kanuna ek bir madde koyup da bunu 4 yıl sonraya ertelemeyin." dedi.

Yargı paketinin ilk bölümü ne zaman Meclis'e geliyor?

Bugün çok uzun yıllardır bekledikleri, artık mesleklerinin tahammül edilebilir boyutlarını aşmış sorunlarının önemli kısmını çözmeye aday Yargı Reformu Paketi'nin TBMM'ye geldiğini belirten Feyzioğlu, bu paketin vatandaşların da adaletten beklentilerinin çözümünü içerdiğini ifade etti. Yargı paketinin desteklenmesi gerektiğini anlatan Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Biz herhangi bir siyasi partinin hazırladığı bir belgeyi desteklemiyoruz. Biz hep birlikte hazırladığımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz. O belgenin ilk paketi bugün Meclis'e geliyor. O paketin içinde belki mucizeler yok ama hayatta zaten mucizeler yok. Hayat sürekli bir mücadele. Yeter ki iyi niyetli olalım. Yeter ki katı ideolojilerle değil, sosyal hayatın ihtiyaçlarıyla hareket edebilelim. Yeter ki bu mesleğin ve bu milletin taleplerini öne alarak, onları önceleyerek davranabilelim. Aklımızın arkasında başka kaygılar olmaksızın. Bulunduğumuz mevkiler bunu gerektiriyor. TBB, hiçbir siyasi partinin ne karşısında oldu ne arkasında oldu. Barolarımız da olmadı, olamaz." Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi'nin ne bir mucize ne de birilerinin küçültmek için uğraştığı değersiz bir belge olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:43
  1. Kırıkkale
  2. Yargı paketinde EYT düzenlemesi var mı?
  3. Yargı paketinde af ceza veya infaz indirimi düzenlemesi var mı?
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