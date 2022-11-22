Yargı dizisinde beklenmedik veda! Diziden resmen ayrıldı
Pazar günleri ekranlara gelen Yargı dizisinde başmüfettiş karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Yurdaer Okur, projeden ayrıldı.
Kanal D'de pazar akşamları seyirciyle buluşan Yargı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı
Yargı'da rol aldığı 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, Yargı'ya veda etti.
Okur'un vedasını, Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaştı.
Dizide Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Hayranları Deniz'in paylaşımına çok sayıda yanıt verdi.