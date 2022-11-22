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Medya Yargı dizisinde beklenmedik veda! Diziden resmen ayrıldı
Medya

Yargı dizisinde beklenmedik veda! Diziden resmen ayrıldı

Pazar günleri ekranlara gelen Yargı dizisinde başmüfettiş karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Yurdaer Okur, projeden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:37:00 -
Yargı dizisinde beklenmedik veda! Diziden resmen ayrıldı

Kanal D'de pazar akşamları seyirciyle buluşan Yargı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı

Yargı'da rol aldığı 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, Yargı'ya veda etti.

Okur'un vedasını, Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaştı.

Dizide Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hayranları Deniz'in paylaşımına çok sayıda yanıt verdi.

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