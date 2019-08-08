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Yargı darbesiyle ABD güdümüne giren Brezilya'dan şoke eden 'Venezuela' hamlesi!

Halk oyuyla devlet başkanı seçilen Dilma Rousseff'in Türkiye’deki 17-25 Aralık darbe girişiminin benzeri bir yargı kumpasıyla görevinden alınmasıyla ABD güdümüne giren Brezilya'nın Dışişleri Bakanlığınca, Venezuela'daki iç politika uygulamaları gerekçe gösterilerek, üst düzey Venezuelalı yetkililere ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:49
Yargı darbesiyle ABD güdümüne giren Brezilya'dan şoke eden 'Venezuela' hamlesi!

El Nacional'in haberine göre, Brezilya, Venezuela'da devam eden iç politikalardaki karışıklıklar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ikinci dönemini tanımayan Lima Grubu'nun önerileri doğrultusunda, Venezuelalı üst düzey yetkililere Brezilya'ya giriş yasağı kararı çıkarttı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, listenin sürekli yenileneceği ve gelişmelerin dikkatle izleneceği belirtildi.

ABD kuklası Guadio'yu savundular

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun bir tercihte bulunması gerektiğini ifade ederek, "Bir yandan Guaido'nun anayasal hükümeti, öbür tarafta Maduro rejimi. İnsan özgürlüğünü ve saygınlığını savunanlar için tek bir seçenek var, o da Maduro'nun olmadığı bir seçenek." paylaşımında bulundu.

Venezuela'daki krize çözüm bulmak amacıyla 2017'de kurulan Lima Grubu, Maduro'nun ikinci dönemini tanımıyor.

Brezilya, Rousseff'in düşürülmesiyle ABD güdümüne girdi

Halk tarafından seçilerek Brezilya tarihinin ilk kadın devlet başkanı olan ve ülkeyi ekonomik olarak kalkındıran Dilma Rousseff, yargı darbesiyle görevinden azledilmişti. Türkiye'deki 17-25 Aralık darbe girişiminin kopyası bir senaryo ile yargı kıskacına alınan Rousseff, son olarak Senato'daki vekillerin oyuyla görevden alındı.

Rousseff yanlılarının 'darbe komplosu' kurmakla suçladığı ve hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Temer, yemin ederek göreve başlamış ve böylelikle, Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'daki 13 yıllık İşçi Partisi iktidarı da son bulmuş oldu.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:49
  1. Nicolas Maduro
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo
  5. Lima Grubu

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