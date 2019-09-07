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Yaren Leylek Adem Amca ile vedalaşıp yola çıktı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar bir bir sıcak ülkelere doğru göç ederken, baharın habercisi Yaren Leylek de Adem Amca ile vedalaşıp sıcak ülkelere doğru yola çıktı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:50
Yaren Leylek Adem Amca ile vedalaşıp yola çıktı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar bir bir sıcak ülkelere doğru göç ederken, baharın habercisi Yaren Leylek de Adem Amca ile vedalaşıp sıcak ülkelere doğru yola çıktı.


8 yıldır her bahar göçten geldikten sonra yaz boyunca Adem Amca ile balığa çıkan ve hikayesiyleherkesin gönlünde taht kuran Adem Amca ve Yaren Leylek bir kez daha vedalaştı.Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ’’Dün Adem Amca aradı ve Yaren Leyleğin de sıcak ülkelere doğru göç ettiğini söyledi. Sesi hüzünlüydü Adem Amca’nın şimdi bahara kadar aklı hep Yaren Leylekte kalacak.Köye ilk gelen leylek de oydu en son giden leylek de o oldu. Umarım başına bir şey gelmez ve baharda yine köye ilk gelen leyleğimiz o olacak ve herkes baharı Yaren Leylekle kutlayacak’’ dedi.


Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde balıkçılıkla uğraşan Adem Amca 8 yıldır her bahar göçten gelen leyleği Yaren ile birlikte Uluabat Gölü’ne balığa çıkıyor. Her sabah erken saatlerde Adem Amca’nın kayığına konan Yaren Leylek, ondan hiç korkmuyor. Birlikte çıktıkları seferde Adem Amca onu ayırdığı balıklarla besliyor.


Hikaye Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük ses getirmişti ve son olarak Belgeselci Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alınmıştı. Film 22 Eylül’de köyde hazırlanan gala töreni ile ilk gösterimini gerçekleştirdikten sonra özellikle yurtdışındaki festivallerde yarışacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:50
  1. doğa
  2. fotoğraf

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