Yardımlarıyla engelli gencin yüzünü güldürdüler Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, tekerlekli sandalyesi kırılan engelli gence akülü sandalye hediye etti.

Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, tekerlekli sandalyesi kırılan engelli gence akülü sandalye hediye etti.

Yaptıkları yardım çalışmaları ile seslerini duyuran Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri bu kez de engelli bir vatandaşın akülü sandalye hayalini gerçekleştirdi. Tekerleksi sandalyesi kırılan 20 yaşındaki İrfan Şeker’in durumunu öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, aralarında topladıkları paralarla akülü sandalye aldı. Şeker’i çay bahçesine davet eden platform üyeleri, kendisine sürpriz yaparak akülü sandalyeyi Şeker’e hediye etti.

Akülü sandalyesini alan Şeker’in mutluluğu gözlerinden okundu.

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