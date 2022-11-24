Yardımlar amaçlanan hedeflerine ulaşıyor mu? Ukrayna'nın yozlaşmış savaş zenginleri!

Russian Today için bir makale kaleme alan Ukraynalı eski diplomat Olga Sukharevskaya, ABD, AB ve müttefiklerinin Kiev'e ülkenin GSYİH'sına eş değer miktarda para gönderdiğini anlattı. Sukharevskaya, ülkeye yardım için gönderilen paraların amacı dışında kullanıldığını söyledi.

Ukraynalı eski diplomat Olga Sukharevskaya, Russian Today için kaleme aldığı makalesi şöyle:

Kiev, bitmeyen fon taleplerini, savaş nedeniyle ekonomisinin çöküşüne ve “Rus saldırganlığına direnme” ihtiyacına dayandırıyor. Ancak yardımlar amaçlanan hedefine ulaşıyor mu? Yetkililer ve oligarklar, Kiev'e gönderilen mali desteğin çoğunu başka yöne çevirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırısının başlamasından bu yana ABD, Avrupa Birliği ve müttefikleri Kiev'e neredeyse ülkenin tüm GSYİH'sına eşit olan 126 milyar dolar değerinde yardım sağladı. Dahası, milyonlarca Ukraynalı kendilerine barınma, yiyecek, çalışma izni ve duygusal destek verilen AB'ye sığındı. Kapsam, batı standartlarına göre bile çok büyük. AB'nin kendi ekonomik ve enerji kriziyle uğraşırken Kiev'i finanse ettiği düşünüldüğünde, yardım belki de özellikle dikkate değer.

Kiev, bitmeyen fon taleplerini, savaş nedeniyle ekonomisinin çöküşüne ve “Rus saldırganlığına direnme” ihtiyacına dayandırıyor. Ancak yardımlar amaçlanan hedefine ulaşıyor mu?

"Monako Taburu"

Ukrayna, 60 yaşın altındaki tüm erkekleri etkileyen genel bir seferberlik yaşarken, birçok eski ve yeni üst düzey yetkili, politikacı, iş adamı ve oligark, başta AB olmak üzere yurt dışına güvenli bir şekilde taşındı.

Ukraynalı seçkinlerin kitlesel kaçışı, silahlı çatışmadan bile önce başladı. 14 Şubat 2022'de Zelenski'nin parlamentodaki "Halkın Hizmetkarı" grubundan 37 milletvekili aniden ortadan "kayboldu". Ertesi gün milletvekillerinin ülkeyi terk etmeleri yasaklanmasaydı, diğerleri de kesinlikle onlara katılırdı. Bu arada, eski yetkililer ve oligarklar daha fazla hareket özgürlüğünün tadını çıkardılar. İtalyan La Repubblica gazetesine göre, Kiev'den 20 Boryspol havaalanından da 14 iş adamının jeti havalandı.

İş adamları bu cephenin önünde yer aldı. Girişimci ve milletvekili Vadim Novinsky, iş adamları Vasily Khmelnitsky ve Vadim Stolar, Vadim Nesterenko ve Andrey Stavnitzer, charter uçuşlarıyla ülkeyi terk etti. Milyoner politikacı Igor Abramovich, akrabalarını, iş ortaklarını ve parti arkadaşlarını alarak 50 kişilik Avusturya'ya özel bir uçuş rezervasyonu yaptı. Oligarklar Kiev'den Nice, Münih, Viyana, Kıbrıs ve diğer AB destinasyonlarına uçtu. Bir grup iş adamı da özel uçaklarla Odessa'dan havalandı. Transship grubunun başkanı Limasol'a uçarken, Vostok Bank'ın sahibi İsrail'e gitti. Odessa bölgesinin eski valisi Vladimir Nemirovsky de Stalkanat'tan ülkeyi terk etti.

Ukrayna medyasından 'Ukrainska Pravda' sitesi 2022 yazı ve sonbaharının başlarında, savaş sırasında Côte d'Azur'da tatil yaparken görülen Ukraynalı milyarderler ve yetkililer hakkında birkaç araştırma belgeseli hazırladı. “Monako Taburu” adlı ironik bir filmde, Ukraynalı oligarkların villalarında, malikanelerinde ve yatlarında dinlenmeleri görüntülendi. İlk bölümde Interpol'ün arananlar listesine aldığı iş adamı Konstantin Zhevago'yu 70 milyon dolar değerindeki özel yatında dinlenirken görüyoruz. Zhevago'nun ailesi karaya çıkarken kullandığı yat, Côte d'Azur kıyı şeridini süslüyor. Yatını satma ve parasını Kharkov'un restorasyonuna aktarma sözü veren Kharkov girişimcisi Alexander Yaroslavsky, onun yanında yelken açarken görülüyor.

'Ukrainska Pravda' muhabirleri, Fransa'da şu anda yılda 2 milyon avro değerinde daire kiralayan Surkis kardeşleri de buldular. Bu arada Ukraynalı iş adamı Vadim Ermolaev'e ait 300 bin dolarlık Bentley, Monako'da bir kumarhanenin yanında, Euroenergotrade'in kurucu ortağı Eduard Kohan ise Monte Carlo'nun şık otellerinden birinde görüntülendi.

Ukraynalı oligarklardan oluşan bütün topluluk, görünüşe göre seçkin Fransız Cap-Ferrat komününde ikamet ediyor. Emlak zengini ve müteahhidi Vadim Solar, oligarklar Dmitry Firtash, Vitaly Khomutynnik ve Sergey Lovochkin, savaşın ortasında lüks hayatın tadını çıkaranlar arasında. Bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold'a ait olan Cap-Ferrat villası, Ukraynalı en zengin oligark Rinat Akhmetov tarafından satın alındı. Komşuları ise Yatırım Grubu DAD LLC Başkanı Alexander Davtyan ve Donetsk Bölge Konseyi eski yardımcısı Vladislav Gelzin...

Belgesel filmin yapımcılarının defalarca vurguladığı gibi, "Rus yanlısı" parlamento gruplarının milletvekilleri ve işadamları savaş sırasında ülkeyi terk etti. Yine de mevcut hükümetin birçok aktif destekçisi de yurtlarını yurt dışından korumayı tercih ediyor.

'Ukrainska Pravda', Vladimir Zelensky'nin “Halkın Hizmetkarı” grubundan milletvekili Andrei Kholodov ile şu an Viyana'da ikamet eden bir röportaj yapmayı başardı. Avusturya başkenti, aynı zamanda milliyetçi Nikita Poturaev ve Uluslararası Af Örgütü tarafından rapor edilen savaş suçlarıyla tanınan Aidar taburunun eski başkanı Sergei Melnichuk tarafından da ikamet yeri olarak seçildi. Ukrayna Anayasa Mahkemesi eski başkanı 59 yaşındaki Alexander Tupitsky ve 45 yaşındaki Ukrayna eski başsavcısı Ruslan Ryaboshapka da yabancı “siperleri” tercih etti.

Ukrayna parlamentosu üyeleri, savaş sırasında ülke için hayati öneme sahip yasaları kabul etmek için acele etmiyorlar. Telegram kanalı Volyn News'e göre 11 Mart 2022 itibariyle 20'den fazla milletvekili belirsiz nedenlerle yurt dışına taşınmıştı. Yurt dışı coğrafyası oldukça geniştir: İngiltere, Polonya, Katar, İspanya, Fransa, Avusturya, Romanya, Macaristan, BAE, Moldova, İsrail...

Görünüşe göre ne savaş, ne de hukukçular Ukrayna milletvekillerini çalıştıramıyor. 20 Temmuz'daki Parlamento oturumuna 450 milletvekilinden sadece 99'u katıldı. Muhtemelen yaz tatilini Côte d'Azur, Maldivler'de geçiren yatlar nedeniyle dikkatler dağılmış durumda… Ukrayna'nın kendisini savunmaya gelince, onu yabancı gönüllülere bırakın diyorlar.

Bütün askeri ve insani yardımlar nereye gidiyor?

Bazı Batılı hayırseverler son zamanlarda askeri ve insani yardımın çoğunun asla Ukrayna ordusuna veya sıradan vatandaşlara ulaşmadığını fark ettiler.

CBS'in orijinal belgeselinde, askeri yardımın yaklaşık %70'inin hedeflenen yerlere ulaşamadığı ve ülkelerin gönderdikleri yardımın kullanım amaçlarını genellikle kontrol edemediği bildirildi. Habere göre gönderilen silahların bir kısmı karaborsada satılıyor.

ABD Deniz Piyadeleri gazisi Andy Milburn'ün dediği gibi, “Size tartışmasız bir şekilde söyleyebilirim ki, ön cephe birimlerine bu şeyler ulaşmıyor. Dronlar, Sustalı Bıçaklar, IFAK'lar. Vücut zırhı, miğferler, adını siz koyun."

Grayzone sitesi, Batı tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan silahların ve insani yardımın yol boyunca çalındığını ve askerlere asla ulaşmadığını yazıyor. Aynı zamanda, Ukraynalı milletvekilleri yakın tarihte kendi maaşlarına %70 zam yaptılar. ABD ve AB'den milyarlarca doların başka yöne aktarıldığı iddia ediliyor.

Ivan adlı Ukraynalı bir asker, gazetecilere Batı fonlarının asla cepheye ulaşmadığını şöyle anlattı: “Bir Amerikan askerine savaşta şahsi araçlarımızı kullandığımızı, ayrıca onarım ve yakıt masraflarını ödemekle yükümlü olduğumuzu söylediğinizi hayal edin. Zırhımızı ve kasklarımızı kendimiz alıyoruz. Dürbünlerimiz veya kameralarımız yok, bu yüzden askerlerin neyin geldiğini görmek için kafalarını dışarı çıkarmaları gerekiyor, bu da her an bir roket veya tankın kafalarını koparabileceği anlamına geliyor.”

ABD'li bir tıp doktoru olan Samantha Morris, tıbbi malzeme hırsızlığına ve yapılan yolsuzluklara şöyle dikkat çekti: "Sumy'deki askeri üssün baş hekimi, farklı zamanlarda ordu için tıbbi malzeme sipariş ettiği 15 tır malzeme tamamen yok oldu” dedi.

CNN, Ukrayna birliklerinin erzak sıkıntısı çektiğini söyleyen emekli bir ABD albayından şu bilgileri aktardı:

"Hafif silahlar, tıbbi ekipman, sahra hastaneleri ve çok daha fazlası özel kuruluşların kontrolü altındadır, yurttaşlarının hayatını kurtarmaktan çok para çalmakla ilgilenirler."

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Politikası Danışma Komitesi'nin eski bir üyesi olan Stephen Myers'ın ısrarla belirttiği gibi, "Bir saha komutanının teçhizat ve silahların imha edildiğini iddia ederken, ekipmanın bir kısmını Ruslara, Çinlilere, İranlılara veya diğer adıyla alıcılara yönlendirmesini engelleyecek çok az şey vardır.”

Binlerce ton insani yardım çalınıyor. Eylül ayında, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanı Andrei Yermak, yardımcısı Kirill Timoşenko, "Halkın Hizmetkarı" grubu başkanı David Arakhamiya ve arkadaşı Vemir'in suçsuz olduğunu kanıtladı. Davityan, Zaporozhye bölgesindeki büyük ölçekli insani yardım hırsızlığının arkasındaydı. Zaporozhye yetkilileri Starukh, Nekrasova, Sherbina ve Kurtev, yardım dağıtma görevini yalnızca yüzeysel olarak yerine getirdiler. Altı ayda 22 deniz konteyneri, 389 vagon ve 220 kamyon hırsızlığını organize ettiler. ATB ve Selpo'daki insani yardımlar, sırasıyla Gennady Butkevich ve Vladimir Kostelman'a ait süpermarketlere satıldı. Elbette Timoşenko, Nekrasova ve Davityan hepsi “mülteci” oldular, Viyana'da sığınma hakkı buldular.

Kuşkusuz, herkes kaçmıyor. İnsani yardım çalmak, kusurlu kurşun geçirmez yelekler tedarik etmek ve erkekleri yasadışı bir şekilde ülke dışına çıkarmakla suçlanan Volyn bölgesel yönetiminin skandal eski başkan yardımcısı Andrei Yarmolsky terfi ettirildi. Yarmolsky, şimdi Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi için çalışıyor.

The Telegraf'ta yer alan bir makalede, "Tıbbi malzemeler de çalınıyor. Bağışlanan malzemelerin bir kısmı daha sonra hastanelerin eczane raflarına girdi, fiyatlandırıldı ve satışa sunuldu" deniliyor.

Benzer bir hikaye doktor Dr. Morris tarafından şöyle anlatılmıştı: “Dnipro'daki bir askeri hastanedeki hemşireden bir telefon aldım. Hastane baş hekiminin tüm ağrı kesici ilaçları yeniden satmak için çaldığını ve orada tedavi edilen yaralı askerlerin ağrı kesici bulamadığını söyledi. Ağrı kesici ilaçları kendisine elden vermemiz için bize yalvardı. Askerlere ulaşsınlar diye onları hastane baş hekiminden saklayacağını söyledi. Ama kime güvenebilirsin? Başhekim ilaçları gerçekten çalıyor muydu yoksa satması veya kullanması için ağrı kesicileri kendisine vermemiz için hemşire bizi kandırmaya mı çalışıyordu? Kim bilir. Herkes yalan söylüyor.”

Bazıları için savaş, diğerleri için Gucci

Batı ülkelerinden gelen muazzam nakit akışları, yozlaşmış Ukraynalı yetkililer tarafından sürekli olarak kişisel zenginleşmek ve lüks mallar satın almak için kullanılıyor.

Yakın zamanda çökertilen bir yolsuzluk planında, Odessa gümrüğü, "ordu teçhizatı" kılıfı altında Givenchy, Gucci, Polo, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Louis Vuitton ve Armani marka gömlekleri, sırt çantalarını, spor ayakkabılarını, kemerlerini ve diğer lüks eşyaları kaçırdı. Kargonun "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için" olduğunu beyan ettiği belgeler, Odessa gümrük başkan vekili Vitaly Zakolodyazhny tarafından imzalandı.

"Bu yaygın bir hırsızlık planıdır' diyen Milletvekili Alexander Dubinsky'ye göre, "Gümrüklerin çalışması tatmin edici değil çünkü bazıları cephede savaşırken, diğerleri gümrük üniforması altında para kazanıyor."

Başka bir örnek verecek olursak, Batılı ülkeler Mayıs 2022'de Ukrayna'ya uygulanan gümrük vergilerini kaldırdı. Bir hafta içinde ülkeye 14.000'den fazla binek otomobil ithal edildi. Altyapı Bakan Yardımcısı Mustafa Nayem'in yorumladığı gibi, "Savaş halindeki bir ülke olduğumuz düşünüldüğünde, Polonya, Slovakya ve Romanya'daki ortaklarımız, araç filomuzdaki bu hızlı yükselişe oldukça şaşırdılar."

Hırsızlar, lüks kıyafetler ve arabalar alırken bir yandan da Ukrayna'dan sermaye çekmeye özen gösteriyorlar.

Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu, Ukrayna'nın bütçesinden tarım tüccarlarından alınan 4,5 milyar Ukrayna Grvinası (UAH) tutarındaki eksik vergiye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Ağustos-Eylül 2022'de, yaklaşık 12 milyon ton tahıl ürünü ve 137 milyar UAH olduğu tahmin edilen petrol, Ukrayna gümrük bölgesinden ihraç edildi. Bunların yaklaşık 4 milyon tonu ise sadece kağıt üzerinde var olan sahte şirketler tarafından ihraç edildi. Tahıl ihraç edilen yerleşik olmayan şirketlerin çoğu yüksek risklidir ve adli soruşturmalara muhataptır."

Bu, gündemde olan aktif "tahıl anlaşması" mı? Görünüşe göre Ukraynalı dolandırıcılar sadece kendi ülkelerini değil, yabancı devletleri de yozlaştırıyorlar. Ve bu pek çok örnekten sadece biri.

Surkis kardeşler Ukrayna'dan ayrılırken yanlarında 17 milyon dolar götürdüler. Ancak bu, "Euromaidan kahramanları" ile karşılaştırıldığında önemsiz bir şey. Eski Ukrayna Halk'ın Hizmetkarı Yardımcısı Oleg Tsarev'e göre, düşmanlıkların patlak vermesinden sonra önde gelen Ukraynalı politikacılar hem sermayelerini hem de ailelerini yurt dışına gönderdiler.

Tsarev, Başkan Vladimir Zelensky ve eşinin ebeveynleri ve akrabalarının ülkeyi terk ettiğinden bahsediyor. Zelensky'nin selefi, eski cumhurbaşkanı Petr Poroshenko, sadece çocuklarını değil, aynı zamanda yaklaşık bir milyar ABD dolarını da nakit olarak İngiltere'ye taşıdı.

Aynısı diğer önemli Ukraynalı yetkililer için de geçerli: eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın ikinci Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma, Ukrayna eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve diğerleri yaklaşık bir milyar dolar olduğu tahmin edilen aileler ve servet ülke dışında. Ve bunun yanında siyasi bağlantılı çok sayıda oligarktan bahsedilmiyor.

Daha küçük dolandırıcılar da "bireysel olarak AB'ye katılabilir" Mevut rüşvet sistemi, askerlik çağındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin veriyor. İzvestia gazetesine göre, bu rüşvet şu anda 8.000 ila 10.000 dolar arasında. Ukrayna medyası da sınırı geçmek için para ödeyen insanlar hakkında aktif olarak haber yapıyor.

Batılıların savaş halindeki bir ülkeye sempati duyması anlaşılabilir. Ancak bazı ülkeler Ukrayna'ya yardım etmek için ellerinden gelenin en iyisini yaparken - kendileri bir ekonomik krizle karşı karşıyayken bile - yozlaşmış Ukraynalı yetkililer fonları kişisel servet biriktirmek ve lüks tatil köylerinde lüks bir hayat yaşamak için kullanıyor. Ve hepsi Batı'daki vergi mükelleflerinin pahasına.

2015 yılında Ukrayna Başbakanı görevinden ayrılan Arseniy Yatsenyuk, milyarder olduğunu açıkça ilan etti. Çatışmanın sonunda Batı'da yabancı askeri yardımlarla beslenen kaç tane yeni Ukraynalı süper zengin iş adamının ortaya çıkacağı henüz belli değil.

Kaynak: Timeturk