'Yardımcı hakemi Allah'a havale ediyorum'
Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.07 Ekim 2018 Pazar 22:39
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Göksel Gümüşdağ maç sonu yaptığı açıklamada hakeminin kararını rezalet olarak değerlendirdi.
"GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: ''Hakemin rezalet kararıyla gol verilmedi. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini görebiliyoruz ama maalesef diyebileceğimiz tek şey, bizim duruşumuza yakışan bir şekilde bu hatayı sizinle paylaşabilmek. Hakemin rezalet kararıyla gol verilmedi. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden de bir tepki geldi. Başakşehir, Twitter hesabından ''Kötü niyet VAR!'' ifadeleriyle pozisyonun görüntüsünü yayınladı.
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