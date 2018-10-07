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'Yardımcı hakemi Allah'a havale ediyorum'

Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.

07 Ekim 2018 Pazar 22:39
'Yardımcı hakemi Allah'a havale ediyorum'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ maç sonu yaptığı açıklamada hakeminin kararını rezalet olarak değerlendirdi.

"GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: ''Hakemin rezalet kararıyla gol verilmedi. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini görebiliyoruz ama maalesef diyebileceğimiz tek şey, bizim duruşumuza yakışan bir şekilde bu hatayı sizinle paylaşabilmek. Hakemin rezalet kararıyla gol verilmedi. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden de bir tepki geldi. Başakşehir, Twitter hesabından ''Kötü niyet VAR!'' ifadeleriyle pozisyonun görüntüsünü yayınladı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:39
  1. fenerbahçe
  2. başakşehir
  3. göksel gümüşdağ

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