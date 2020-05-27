Yardıma koşmaya devam edeceğiz

Oğuzhan Gültekin Ankara

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden evinden çıkamayan 65 yaş üstü insanlara, işini kaybedip mağduriyet yaşayan vatandaşlara ve muhtaç ailelere yönelik yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Cansuyu Derneği, bu Ramazan’da da dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç olan mazlum ve mağdur insanları yalnız bırakmadı.

2020 Ramazan organizasyonu kapsamında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları mağdur ve muhtaç durumda olan ailelerimize ulaştırdık. Ayrıca, tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın bu zor gününde yanlarında olmaya gayret gösterdik. Sahada koşturan gönüllü arkadaşlarımızın özverili çalışma ve çabalarıyla beraber mağdur ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Köprü vazifesi görüyoruz”

Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gördüklerini söyleyen Köylü, “Pandemi sürecinden dolayı çalışmalarımızı Ramazan’dan 1 ay önce başladık. Ramazan ayı boyunca yurtiçi yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Faaliyetlerimizi inşallah Türkiye’nin dört bir yanındaki mağdur, mazlum ve muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor. Çok şükür onların destekleri ile daha çok yaraya merhem olduk. Hayırseverlerin bağışlarını sahiplerine dağıtarak Ramazan’ın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımıza inanıyorum” dedi.

“Gazze’de bin aileye kumanya dağıttık”

Ramazan ayı boyunca yetim aylıklarından kumanya, fitre, zekat dağıtımlarına kadar birçok alanda yardımlar düzenlediklerini belirten Köylü, “Yurtiçinde 81 ilde zor durumda kalan ailelere ulaştık. Bu sırada Dünya üzerindeki kriz bölgeleri başta olmak üzere yetimleri, muhtaçları, zulüm altında hayata tutunmaya çalışanları da unutmadık. Cansuyu olarak Gazze’deki kardeşlerine yardım organizasyonu düzenledik. Oradaki insanlar abluka altında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Gazzeli mazlumlar için bin aileye Ramazan kumanyaları dağıttık. Bu kumanyaların içerisinde Un, şeker, bulgur, mercimek, makarna, nohut, yağ, çay, hurma, bakla, salça, sucuk, reçel, peynir gibi temel gıda maddeleri ile İsrail’in saldırıları sonucunda evleri yıkılan ve sokakta zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Gazzeli kardeşlerimizi yüzünü güldürdük” şeklinde konuştu.