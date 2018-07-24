THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yardıma gelen baldız vahşetle karşılaştı

42 yaşındaki Yakup Kaya tartıştığı eşi Emine Kaya'yı yardıma gelen baldızı Zehra Yaşlı'nın gözleri önünde silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

24 Temmuz 2018 Salı 15:47
Yardıma gelen baldız vahşetle karşılaştı

Konya'da hurdacılık yapan 3 çocuk babası Yakup Kaya (42), tartıştığı eşi Emine Kaya'yı (36) tabancayla vurdu. Emine Kaya ağır yaralanırken, Yakup Kaya ardından aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

KARDEŞİNİ ÇAĞIRIP YARDIM İSTEDİ

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Hattat Rıza Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Yakup Kaya, sabaha karşı eve geldiğinde belirlenemeyen nedenle eşi Emine Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Kaya, bitişik evde oturan kardeşi Zehra Yaşlı'yı çağırıp yardım istedi.

EŞİNİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

O sırada 7 ile 11 yaşları arasındaki 3 çocuğu odalarında uyuyan Yakup Kaya, bahçede kurusıkıdan bozma silahla eşinin üzerine ateş açtı. Bacakları ve karnından yaralanan Emine Kaya yere yığıldı.

Yakup Kaya ardından tabancayı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Zehra Yaşlı, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakup Kaya, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Emine Kaya, ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya'nın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:47
  1. Emine Kaya
  2. Yakup Kaya
  3. Meram
  4. Konya
  5. Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merasim Sokak davasında sona yaklaşıldı
    1. Merasim Sokak davasında sona yaklaşıldı
    2. Clasico'nun tarihi belli oldu
    3. Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte..
    4. Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de..
    5. FETÖ'nün sözde örgüt sorumlularına 8..
    6. Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok..
    7. Yüksekova'da 7 kilogram eroin ele..
    8. Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı..
    9. CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri:..
    10. Amerika Dışişleri Bakan Pompeo'dan..
    11. Batı Trakya Türkleri'nin lideri Sadık..
    12. Beştepe'den Netanyahu'ya sert yanıt:..
    13. Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü..
    14. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saman..
    15. Geç kalmadan başlayın! Çocuğa din..
    16. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!
    17. İlginç olay! Dumanla arı kovalarken..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland..
    19. Avrupa ülkesinde ilginç kararname!..
    20. Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular