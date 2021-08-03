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Yardım konvoyu Türkiye'ye geldi! Aracından inip secdeye kapandı

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 55 araçla gelen 306 kişilik ekip, Çorum'dan geçiş yaptığı sırada halkın sevgi seliyle karşılaştı. Konvoydan bir kişinin karayolunda namaz kılması ise duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 00:26:00 -

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 306 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 55 araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ekip, yangın bölgesine giderken Çorum karayolunda Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve il yönetim kurulu üyeleri, karayolu üzerinde yapılan karşılamaya katıldı. Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalar da Azeri ekibe dağıtıldı. Karşılama sırasında bir Azerbaycanlı askerin karayolunda namaz kılması duygulandırdı.

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