Yardım konvoyu Türkiye'ye geldi! Aracından inip secdeye kapandı

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 306 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 55 araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ekip, yangın bölgesine giderken Çorum karayolunda Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve il yönetim kurulu üyeleri, karayolu üzerinde yapılan karşılamaya katıldı. Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalar da Azeri ekibe dağıtıldı. Karşılama sırasında bir Azerbaycanlı askerin karayolunda namaz kılması duygulandırdı.